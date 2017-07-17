Около 400 военнослужащих из 18 стран мира примут участие в АрМИ-2017 в Казахстане

Астана. 17 июля. КазТАГ – Около 400 военнослужащих из 18 стран мира примут участие в Армейских международных играх-2017 на территории Казахстана, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Около 400 военнослужащих из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья в период с 1 по 9 августа текущего года примут участие в международных конкурсах АрМИ-2017, которые пройдут на территории РК», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как сообщал ранее КазТАГ, впервые участие в конкурсах примут Сирия, Азербайджан, Узбекистан и Бангладеш. Как поясняли в министерстве, в прошлом году указанные страны не принимали участие в конкурсах, которые проходили на территории РК.

В этом году на территории п.Гвардейский в Жамбылской области пройдут 3 конкурса, в частности, «соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», «снайперский рубеж» и «мастера артиллерийского огня».

Всего от Казахстана заявлены 249 участников в 11 конкурсах на территории России («танковый биатлон», «отличники войсковой разведки», «эльбрусское кольцо», «ключи от неба»), КНР («десантный взвод», «мастер-оружейник»), Белоруссии («воин содружества»), Азербайджана («кубок моря») и Казахстана («соревнование расчетов БПЛА», «снайперский рубеж», «мастера артиллерийского огня»).