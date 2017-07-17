Турция запретила въезд почти 2 тыс. казахстанцев за связи с ИГ

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Алматы. 17 июля. КазТАГ – Турция запретила въезд почти 2 тыс. казахстанцев, которых подозревает в связях с террористической организацией «Исламское государство». Об этом свидетельствуют данные доклада министерства внутренних дел страны о борьбе с ИГ.
Так, в рамках борьбы с террористической организацией, Турция включила 53 781 частное лицо в список людей, которым запрещен въезд в страну, так как они подозреваются в связях с террористами и могут попасть в зону конфликта. Список стран, гражданам которых запрещен въезд, возглавляют Тунис, Саудовская Аравия, Казахстан, Франция, России. Поясняется, что «граждане этих стран подозреваются в связях с международными террористическими организациями и были получены сведения об их поездке в зоны конфликта в Сирию».
Так, въезд в Турцию запрещен 7523 гражданам Саудовской Аравии, 4605 гражданам Туниса, 4128 россиянам, 2651 таджикистанцу, 2622 гражданам Франции, 2085 иракцам, 1914 казахстанцам, 1677 гражданам Азербайджана, 1519 гражданам Бельгии и 22 226 гражданам других стран.
«Лица, из этих стран были арестованы/депортированы при попытке пересечь границу зоны конфликта в провинциях рядом с Сирией», — уточняется в докладе.
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