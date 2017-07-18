Иран будет использовать ракетный арсенал только в целях самообороны, заявил глава МИД

Алматы. 18 июля. КазТАГ – Иран прибегнет к использованию своего ракетного арсенала лишь в целях самообороны и если речь будет идти об угрозе безопасности страны. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Ракеты являются основой нашей обороны. Мы никогда не будем использовать их кроме как для самообороны. Нам нужны наши ракеты, чтобы убедиться, что очередной Саддам Хусейн не нанесет по нам удар», — сказал Зариф, выступая в нью-йоркском совете по международным отношениям.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не разрабатывает ракеты, которые способны нести ядерный боезаряд.

«У нас нет ядерных боеголовок», — сказал глава МИД Ирана.

Он также считает, что любые механизмы санкций и ограничительных мер по своему определению контрпродуктивны и не работают. Говоря о санкциях, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана, глава внешнеполитического ведомства отметил, что такие меры «ни к чему не приведут».

Как напоминает ТАСС, 15 июня сенат конгресса США принял новый законопроект о санкциях против Ирана в связи с его ракетной программой. Документ, который пока не одобрен палатой представителей, в частности, предусматривает введение санкций против лиц, имеющих отношение или оказывающих содействие программе Исламской Республики Иран по разработке баллистических ракет или оружия массового поражения. Отдельно предусматриваются санкции в отношении Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) и сотрудничающих с ним иностранных лиц.