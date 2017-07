Нетрудно понять, почему большинство украинцев хотят защиты НАТО. В действительности они хотят защиты со стороны Америки. А кто был бы против того, чтобы находиться под защитным «зонтиком» мировой сверхдержавы? Киев сообразил, что предстоит выгодное дельце

Издание Forbes опубликовало статью Дага Бэндоу под названием «Ukraine In NATO? America should reject a bad idea that only grows worse with age» — «Украину в НАТО? Америка должна отказаться от плохой идеи, которая со временем будет становиться все более проблематичной».

В ней говорится так: «Руководство Украины подтвердило свое желание вступить в НАТО. Альянс заявил, что для Киева дверь остается открытой. Это такая идея, которая со временем будет становиться все более проблематичной.

Несколько ранее в Киеве украинский президент Петр Порошенко встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом он заявил, что «Украина четко определила свое политическое будущее и будущее в сфере безопасности» в составе трансатлантического блока. Ожидается, что вскоре начнутся дискуссии относительно плана действий по членству, и, как сказал Порошенко, «мы решительно настроены на реформы, имеем четкий график, что мы должны сделать до 2020 года, чтобы отвечать критериям членства».

Столтенберг говорил уклончиво, но в позитивном ключе: «НАТО продолжит поддерживать Украину на пути сближения с альянсом и сотрудничать с ней по вопросам осуществления реформ и приведения ее армии в соответствие со стандартами НАТО». Переходя же к вопросу членства, он указал на то, что все нынешние члены блока «должны прийти к консенсусу в этом вопросе». Ну и, мол, сама Украина «должна решить, становиться ей членом НАТО или нет», и «никто другой не имеет права вмешиваться и влиять на процесс принятия этого решения». Кроме того, добавил он, «НАТО будет и впредь оказывать Украине практическую поддержку».

Нетрудно понять, почему большинство украинцев хотят защиты НАТО. В действительности они хотят защиты со стороны Америки. А кто был бы против того, чтобы находиться под защитным «зонтиком» мировой сверхдержавы? Их страна установила первый контакт с альянсом в 1991 году, когда Украина присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества. С тех пор Киев получал помощь и поддержку, одновременно допуская своих военных к участию в некоторых натовских миссиях.

В период «холодной войны» НАТО хорошо послужило интересам западноевропейцев. В последующий период ряды альянса пополнялись новыми членами из числа стран Центральной и Восточной Европы. В НАТО также вступили прибалтийские государства. Даже Черногория в начале этого года оказалась допущена к этой синекуре, несмотря на то, что она ничего такого не сделала для укрепления безопасности Америки. В условиях, когда европейские страны по-прежнему отстают от США в плане военных расходов в целом, а также в плане процентной доли от ВВП, идущей на оборону, Киев сообразил, что предстоит выгодное дельце.

Западные официальные лица настаивают на том, что никакая третья сторона, то есть Россия, не вправе решать, кому вступать и кому не вступать в североатлантический альянс. Это нормально при нынешнем положении вещей. Но это ненадолго. Также не должна иметь право голоса страна, добивающаяся вступления в состав альянса. НАТО должно принимать новых членов только в том случае, если они укрепляют безопасность всех в целом».

Издание MENAFN.COM опубликовало материал под названием «NATO-Russia: Stoltenberg names fundamental disagreements on situation in Ukraine» — ««НАТО-Россия: Столтенберг называет фундаментальные разногласия по ситуации на Украине».

В нем излагается следующее: «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прошлый четверг после заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе заявил, что у сторон имеются разногласия по ситуации на Украине, в том числе по проблеме аннексированного Крыма.

«В вопросе Украины у союзников по НАТО и России сохраняются фундаментальные разногласия. Темы аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины остаются предметами очевидных разногласий», — сказал он.

Генеральный секретарь НАТО снова указал на то, что минские соглашения предоставляют наилучшие шансы на разрешение конфликта, но их необходимо реализовать».

