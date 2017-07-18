На 4,2% вырос ВВП Казахстана по итогам I полугодия 2017 г.

Астана. 18 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . На 4,2% вырос ВВП Казахстана по итогам шести месяцев 2017 года, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«По предварительным данным, в январе-июне текущего года ВВП Казахстана вырос на 4,2%», — сказал Т. Сулейменов в ходе заседания правительства во вторник.

При этом он отметил, что положительный вклад в экономику производства товаров составил 2,6 процентных пункта, производства услуг – 1,3 п. п, налогов на продукты – 0,3 п.п.

Для поддержания набранных темпов промышленного производства во втором полугодии отрасли должны нарастить более высокую динамику, чем в первой половине 2017 года.

«За последние пять лет порядка 60% ВВП формировалось за счет увеличения экономической активности во 2 полугодии. Так, например, в 2016 году при росте ВВП на 1% в первом полугодии рост составил всего 0,1%, а во втором полугодии рост экономики ускорился до 1,6% по сравнению к аналогичному периоду 2015 года. Поэтому для сохранения текущей динамики развития экономики с начала текущего года, с учетом сезонных факторов, рост ВВП должен составить не ниже 4,1% в III квартале и 4,3% в IV квартале», — подчеркнул министр.

В этой связи, утверждает Т. Сулейменов, основной задачей государственных органов и акиматов является проведение тесной и скоординированной работы для удержания набранных темпов роста производства, обеспечения целевого параметра уровня инфляции, создания новых рабочих мест и сохранения социальной стабильности в стране.