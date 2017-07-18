Астана. 18 июля. КазТАГ – Погранзаставе в Кызылордлинской области присвоено имя Жанкожи батыра, сообщает пресс-служба погранслужбы КНБ РК.

«В преддверии 25-летия пограничной службы Казахстана согласно постановлению правительства погранзастава «Кызылкум» Кызылординского пограничного отряда переименована в пограничную заставу «имени Жанкожа батыра», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Пограничная застава «Кызылкум» образована в 2001 году и выполняет задачи по охране государственной границы Республики Казахстан с Республикой Узбекистан.

Как отметил директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов, «прославившийся геройскими подвигами, безгранично любивший свой народ Жанкожа батыр – легенда, которая навечно останется в памяти потомков». По его словам, военнослужащие пограничной службы как приемники великих батыров вносят весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности, защиты и охраны рубежей Родины.

Как отметили в пресс-службе, это десятая именная застава в составе пограничной службы Казахстана.

Напомним, в 2014 году аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев предложил присвоить погранзаставе № 2019 имя батыра Жанкожи Нурмухамедулы.

Жанкожа Нурмухамедулы (1777-1860) – батыр, старшина рода Шекты, возглавлял народно-освободительное восстание сырдарьинских казахов против гнета Хивинского и Кокандского ханств (1-я пол. XIX века) и колониальной политики России (1856-1857 годах). Родился в ауле вблизи Аральского моря.

Знаменитому батыру посвящены многие произведения народного творчества, его именем названы улицы во многих городах Казахстана.