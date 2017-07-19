Цены на нефть Brent коллегия ЕЭК прогнозирует в диапазоне $42,8-61 за баррель в 2018 г.

Алматы. 19 июля. КазТАГ – На коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утверждены интервальные показатели прогнозных значений цены на нефть марки Brent и темпов развития мировой экономики до 2020 года, которые в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используются для подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«По оценкам ЕЭК, темпы развития мировой экономики в 2018 году составят 2,9-3,8% к предыдущему году, в 2019 году – 2,9-3,9% по сравнению с 2018 годом, а в 2020-м – 2,8-4% по сравнению с 2019 годом», — говорится в распространенном сообщении.

«Цены на нефть марки Brent будут колебаться в диапазоне $42,8-61 за баррель в 2018 году. В 2019 году прогнозируется незначительный рост (порядка 2%) – до $43,6-63 за баррель. В 2020 году стоимость нефти также может вырасти на 1,5-2% и будет находиться в рамках $44,4-65 за баррель», — отмечается в информации.

Коллегия ЕЭК также приняла решение о внесении изменений в инструкцию о порядке заполнения декларации на товары (ДТ). Кроме того, был принят ряд решений по классификации товаров в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД). В частности, приняты решения о классификации отдельных видов оборудования и инструментов, используемых при проведении буровых работ.