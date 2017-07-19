Кредиторы приняли план реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Кредиторы Международного банка Азербайджана (МБА) приняли план добровольной реструктуризации его обязательств, сообщает Trend.

«В процессе голосования приняли участие кредиторы, владеющие 94,1% реструктурируемых обязательств. При этом за добровольную реструктуризацию проголосовали 93,9% кредиторов, что является достаточным для принятия плана», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам реструктуризации будет произведен обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте в размере около $3,34 млрд на новые облигации банка и государства, а кредиторам, правомочным по старшему и субординированному долгу, будут выплачены средства в виде начисленных, но не выплаченных процентов за период с 10 мая по 1 сентября 2017 года.

Правительство Азербайджана поддерживает реструктуризацию внешних обязательств МБА путем обмена финансовой задолженности на прямые суверенные обязательства государства. По итогам данного обмена кредиторы получат ценные бумаги с более высоким кредитным рейтингом.

В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана — американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG.

«Реструктуризация является ключевым шагом на пути его (МБА – КазТАГ) оздоровления. Итог голосования показал, что наряду с главным акционером банка и финансовым регулятором подавляющее большинство кредиторов поддержало наш план реструктуризации внешних обязательств как наиболее уместное решение в сложившейся сложной ситуации. По завершении процесса реструктуризации банк продолжит работу с министерством финансов по укреплению баланса путем передачи части проблемных активов небанковской кредитной организации «Аграркредит» на общую сумму в 4,9 млрд манатов», — сказал председатель правления МБА Халид Ахадов.

По словам министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, положительный результат голосования «будет способствовать реализации планов правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года».

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления МБА объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

Следом за Нью-Йоркским судом суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

Ранее сообщалось, что в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана в октябре 2014 года Национальным банком Казахстана было вложено $250 млн из активов Единого накопительного пенсионного фонда РК. Срок обращения этих бумаг был рассчитан на 10 лет с купонной ставкой 8,25% годовых.