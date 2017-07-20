На проекты по предотвращению паводков в Северном Казахстане требуется Т6,5 млрд

Петропавловск. 20 июля. КазТАГ — Т6,5 млрд требуется Северо-Казахстанской области для реализации проектов по предотвращению паводков, сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

«Выполнение этих проектов позволит защитить от паводковых и талых вод 57 населенных пунктов области, в которых проживают более 95 тыс. человек», — сказал он в четверг на совещании по предупреждению и ликвидации паводков в СКО во время рабочей поездки в регион премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева.

Речь идет о пяти проектах, включая ремонт дорог на Т3,1 млрд и капитальный ремонт двух дамб. Однако первоочередным аким СКО назвал реконструкцию ограждающей дамбы в пос.Кожевенный стоимостью почти Т2,8 млрд, что предотвратит подтопление паводковыми и талыми водами жилые дома, расположенные вблизи русла реки Ишим, с численностью населения 2,5 тыс. человек.

«Эта дамба длиной 800 метров была построена в прошлом году, теперь ее длину необходимо увеличить до 2,5 километров», — пояснил аким.

В другом наиболее пострадавшем от паводков городском поселке – Заречном – строительство дамбы, по словам заместителя акима СКО Антона Федяева, невозможно.

«Заречный во время паводков представляет собой остров. Здесь расположен жилой сектор, а вокруг него – дачные участки, дамбу установить невозможно, возможен только перехват пика паводка водохранилищем», — пояснил он.

Б. Сагинтаев на это заметил, что строительство «огромного» водохранилища, которое будет «собирать воду», планируется в 30 км от Астаны.

Аким СКО Кумар Аксакалов, кроме того, в качестве методов решения проблемы паводков предложил усилить службу «Казгидромета», а также тщательно изучить русло реки Ишим.

«Есть узкие места, где вода скапливается и вокруг Петропавловска ходит», — пояснил он.

Заместитель министра МВД Юрий Ильин поддержал предложения акима СКО.

«Ситуация, которая складывалась в Северо-Казахстанской области, прогнозировалась, поэтому в весенний период министерством внутренних дел была увеличена группировка сил с привлечением из других регионов. Благодаря этому нам удалось не допустить человеческих жертв. Скорейшим этапом решения проблемы является регулирование реки Есиль путем строительства в срочном порядке Бузулукского водохранилища», — считает он.

«И второй вопрос, требующий решения по территории Акмолинской области — это притоки реки Есиль, река Жабай, которая впадает в Есиль и создает такой большой поток воды. У нас в пиковых нагрузках работал контррегулятор в Астане, который сбрасывал воду на территорию СКО и Акмолинской областей. Поэтому мы поддерживаем предложение по строительству водохранилища», — сказал Ю.Ильин.

По данным председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК Ислама Абишева, за время паводка 2017 года по Ишиму прошло более 5 млрд куб.м воды.

«За все время наблюдений более мощным был только паводок 1928 года, но нынешний оказался более разрушительным, так как был более длительным: только за 5 дней прошло 1,2 млрд кубометров воды – это очень большой напор. Высота уровня воды на Сергеевском водохранилище превысила рекордный до этого уровень на 58 см», — уточнил он.

И. Абишев также пояснил, что Бузулукское водохранилище, которое планируется построить под Астаной, сможет сглаживать пик паводка, принимая до 1,5 млрд куб.м воды.

Выслушав доводы выступавших, премьер-министр отметил, что ситуацию «изучать надо».

«Каждый год (пострадавшие регионы — КазТАГ) просят денег (на ликвидацию последствий паводка), но это разовые деньги, а проблему надо решать раз и навсегда», — сказал Б.Сагинтаев.