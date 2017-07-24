Комитет гражданской авиации РК хочет возложить ответственность за безопасность полетов на главу авиакомпании

Астана. 24 июля. КазТАГ – Комитет гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию РК хочет возложить ответственность за безопасность полетов на руководителей авиакомпаний, следует из сообщения КГА.

«По действующим нормам законодательства РК с целью недопущения членами экипажа к полету при установлении у них признаков заболевания, утомления, факта употребления лекарственных средств без назначения врача, алкогольных напитков, нарушения предполетного (предсменного) отдыха и режима питания на территории РК проводятся предполетные (предсменные) медицинские осмотры. (…) При выявлении фактов употребления тех или иных запрещенных и психоактивных веществ членами экипажа они временно отстраняются от полета», — говорится в сообщении КГА.

Как указывается, согласно ст. 66 ЗРК «Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации», сейчас ответственность за обеспечение безопасности полетов возлагается на эксплуатанта (авиакомпанию). Эксплуатантами проводится внутреннее расследование, по результатам которого принимаются дисциплинарные меры.

«В настоящее время комитетом гражданской авиации МИР РК прорабатываются вопросы установления на законодательном уровне ответственности первых руководителей эксплуатантов (авиакомпаний) за обеспечение безопасности полетов, а также при их нарушении административной ответственности с наложением административных штрафов», — отмечается в сообщении.

Также в КГА напоминают, что за рубежом, в соответствии с межгосударственными (межправительственными) соглашениями по деятельности гражданской авиации, на воздушное судно РК во время его прилета, нахождения и вылета действует законодательство государства той страны, в котором оно находится.

В зарубежных странах (кроме стран СНГ) предполетные медицинские осмотры не проводятся, но применяются альтернативные методы (выборочная проверка) по выявлению фактов употребления запрещенных и психоактивных веществ в организме членов экипажа.

Как сообщалось, в минувший четверг рейс KC 904/890 Амстердам-Атырау-Алматы авиакомпании Air Astana был отменен из-за наличия алкоголя в крови второго пилота.

Авиакомпания принесла извинение авиапассажирам и начала внутреннее расследование инцидента, пообещав наказать своего сотрудника.