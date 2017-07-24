Алматы. 24 июля. КазТАГ — В Шымкенте восстанавливают старую ирригационную систему и строят новую, сообщает портал Otyrar.kz.

«Согласно разработкам ученых, в Шымкенте восстанавливается старая, существовавшая ранее система ирригации, и строится новая. Все работы по традиции начали с центра города», — цитирует портал специалиста отдела ЖКХ Шымкента Ерубая Куралбаева, рассказавшего о ходе работ и планах по отводу всех сточных вод.

По его словам, работы по восстановлению ирригационной системы ведутся на 10 улицах, включая пр. Бейбитшилик, улицы Момышулы, Акпан батыра, Рыскулбекова, Жангельдина, Анарова. В общей сложности планируется заменить и отремонтировать лотковую систему длиной 19 км.

Планируется основательно развивать сбросные арыки, которые сейчас не обеспечивают максимального отвода воды. Одним из важных шагов, который специалисты считают первоочередной задачей, является восстановление и развитие исторической схемы – по главной водной артерии города, ул. Казыбек би, с отводом через ул. Токаева, Туркестанскую в реку Кошкар ата.

«В связи с увеличением объемов воды необходимо наращивать русло имеющегося канала по улице Кобыланды. Отмечу, воды в районе поселка Жидели неподалеку от аэропорта, сливаются в Кошкарату, в районе свинцового завода – в Бадам. И, наконец, так называемая новая часть города. Район микрорайона «Нурсат» и АДЦ. Воду будем отводить по естественному руслу в существующий овраг «Самал». Вдоль дендропарка у нас расположен лоток. По нему вода и будет стекаться в этот овраг», — уточнил подробности Е. Куралбаев.

Также сообщается, что депутаты проголосовали за выделение из городского бюджета Шымкента необходимой суммы на обустройство ирригационных лотков и очистку каналов. В целом работы по спасению города от ливневых стоков и подтоплений обойдутся бюджету в Т214 млн.