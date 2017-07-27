Казахстанских студентов в Египте задержали органы нацбезопасности – МИД РК

Астана. 27 июля. КазТАГ — Казахстанских студентов в Египте задержали органы национальной безопасности, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) РК Ануар Жайнаков.

«Состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что наши граждане были задержаны органами национальной безопасности. Также сообщили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях», — сказал А. Жайнаков в четверг.

Ранее он сообщал, что посольство Казахстана в Каире потребовало от властей разъяснений и обеспечения доступа нашего консула к задержанным казахстанским гражданам.

«По неофициальной информации, в условиях действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории страны, в настоящее время в Египте проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий, способных нести угрозу национальной безопасности», — пояснял А.Жайнаков.

В этой связи, по его информации, посольство проводит среди казахстанских граждан, временно находящихся в Египте, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства и информирует об их законных правах при взаимодействии с правоохранительными органами.

Напомним, несколько казахстанских студентов были задержаны в Египте. Причины их задержания, а также место и условия их содержания выяснял МИД РК.