Астанинские дети смогут попробовать себя в различных профессиях и самостоятельно «заработать» деньги

Астана. 28 июля. КазТАГ – В Астане будет реализован масштабный проект «Город профессий», сообщается на сайте столичного акимата.

«19 августа в парке «Арай» будет действовать интерактивный городок. На входе каждый ребенок получит паспорт, который по совместительству является его трудовой книжкой, и затем сможет «устроиться на работу». В игровой форме каждый ребенок в возрасте от 2 до 18 лет пройдет мастер-класс, а его наставниками станут настоящие профессионалы из разных сфер», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте в пятницу.

Планируется представить более 100 профессий, в числе которых спасатель, пожарный, кинолог, доктор, учитель, криминалист, агроном, строитель, парикмахер, банкир и другие.

«На протяжении 3-4 часов каждый ребенок сможет попробовать свои возможности в самых различных областях деятельности. Как отмечают сами организаторы, для родителей это прекрасная возможность выявить, к чему у ребенка имеется предрасположенность. Выявленные способности помогут развивать имеющийся интерес в ребенке, что в будущем позволит сделать правильный выбор в профессии», — отмечается в сообщении.

При этом указывается, что старательные «работники» получат «зарплату», которую смогут потратить на заинтересовавшие их товары в магазине сувениров и сладостей, расположенном на территории «Города профессий». При этом чтобы что-то приобрести в магазине, ребенок должен пройти 15-20 профессий, каждая из которых будет зафиксирована в его паспорте.

Проект будет реализован акиматом города Астаны совместно с международным журналом Community, который успешно воплощает данный проект на протяжении 4-х лет на Украине. Коммерческий аналог проекта имеется и в Дубае – там в детском городке родители могут заплатить и оставить ребенка, где он будет пробовать себя в различных профессиях. Между тем в акимате подчеркнули, что проект «Город профессий» является социальным и не носит коммерческого характера.

«У проекта имеется три ключевых направления. Первое – профориентация, чтобы у детей с малых лет формировалось представление о том, в какой сфере им хотелось бы работать в будущем. Второе – научить детей отмечать важность труда и ценность зарабатываемых в результате этого денег. Третье направление связано со статистикой, которая указывает на то, что в современном мире большинство людей работает не по профессии. Такая тенденция сохраняется на территории стран СНГ сегодня повсеместно», — поясняется в информации.