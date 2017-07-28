Два нефтеперерабатывающих завода Казахстана и Китая стали побратимами

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Атырау. 28 июля. КазТАГ — Два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Казахстана и Китая стали побратимами, передает корреспондент КазТАГ.

«В Пекине состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между Атырауским нефтеперерабатывающим заводом (АНПЗ), входящим в группу компаний АО «НК «КазМунайГаз», и Хайнаньским нефтеперерабатывающим заводом, который входит в состав Китайской нефтехимической корпорации Sinopec», — сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «АНПЗ».

Как пояснили в АНПЗ, соглашение направлено на установление взаимовыгодного сотрудничества и обмен опытом между двумя НПЗ в области безопасной эксплуатации установок, техобслуживания, разработки и внедрения новых технологий, энергосбережения, управления персоналом.

Стороны хотят наладить обмен идеями в области оптимизации производства, повышения качества продукции, улучшения экологии, внедрения smart-заводов.

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