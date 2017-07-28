Новые методы очистки почвы в местах падения космических объектов представили казахстанские ученые

Алматы. 28 июля. КазТАГ – Владимир Радионов . Новые методы очистки почвы в местах падения космических объектов позволяют снизить уровень загрязнения в 2 тыс. раз, считает директор Центра физико-химических методов исследования и анализа (ЦФХМА) Булат Кенесов.

«На данный момент казахстанскими учеными разработаны методы очистки почвы, которые позволяют снизить уровень загрязняющих веществ – топлива гептил и продуктов его трансформации — в месте падения обломков запускаемых с «Байконура» ракет более чем в 2 тыс. раз. Вместе с этим разработаны нормативы выбросов подобных веществ, которые не будут оказывать губительного действия на окружающую среду», — сказал Б. Кенесов в ходе публичного обсуждения работы «Разработка и внедрение системы экологического нормирования ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур» в пятницу.

По его словам, первые попытки разработки нормирования подобных выбросов предпринимались учеными еще в начале 90-х годов прошлого века.

«Мы столкнулись с тем, что отсутствовали вообще какие-либо данные даже о составе выбросов. Получается, более 50 лет с начала запуска ракет с «Байконура» не было экологического контроля как на самом космодроме, так и в местах падения обломков ракет, отсутствовали методы анализа этих выбросов», — отметил Б. Кенесов.

Поэтому в ходе работ, которые были начаты в 2007 году, учеными были разработаны предельно допустимые концентрации (ПДК) в почве на местах падения обломков ракет ракетного керосина Т-1 и продуктов трансформации гептила, пояснил он.

В свою очередь генеральный директор научно-исследовательского центра «Гарыш-Экология» Жайлаубай Жубатов отметил, что разработанные методы очистки почвы были апробированы в 2013 году на месте падения обломков ракеты «Протон» — они дали положительные результаты.

«Таким образом, «Роскосмос» признал наш метод и уже внедрил его на практике», — подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что новые ПДК загрязняющих веществ будут положены в методологию расчета размеров экологического ущерба для территорий в местах падения обломков ракет.

Коллективная работа «Разработка и внедрение системы экологического нормирования ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур» представлена на соискание государственной премии РК в области науки и техники.