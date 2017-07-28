Производство автомобилей выросло в 3,6 раза

Экономика 94 0
Вклад автопрома в ВВП республики вырос на 20,1%, превзойдя показатели фармацевтической и легкой промышленности. Инфографика

КазАвтоПром

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