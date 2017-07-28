Производство автомобилей выросло в 3,6 раза 28.07.2017 16:00 Экономика 94 0 Вклад автопрома в ВВП республики вырос на 20,1%, превзойдя показатели фармацевтической и легкой промышленности. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Производство золота в Polymetal International выросло на 7% в I полугодии Скопление автомобилей на казахстанско-кыргызской границе связано с внедрением новой системы пропуска, заявили в погранслужбе КР Потребление нефти в Китае в I полугодии выросло на 5%, газа – на 12% На Китай приходится 84% всех реализованных в I полугодии за рубежом автомобилей казахстанской сборки Свиноводство и производство куриных яиц названы основными точками роста АПК в странах ЕАЭС в 2017-2018 гг.