Moody’s повысило прогноз для пяти финансовых институтов Казахстана, подтвердив их рейтинги

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Международное агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз с «негативного» на «стабильный» в отношении рейтингов пяти финансовых учреждений Казахстана, следует из сообщения Moody’s.

В частности, повышен прогноз до «стабильного» и подтвержден рейтинг следующих компаний: Банк развития Казахстана, АО «Жилстройсбербанк», Народный банк Казахстана, Казкоммерцбанк и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Как поясняется, это отражает снижение рисков по рейтингам относительно уровня кредитоспособности правительства.

«Такое изменение рейтингов последовало за стабилизацией кредитного профиля Казахстана, отмеченного изменением прогноза Moody’s на «стабильный» с «негативного» по рейтингу Казахстана (Baa3) 26 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

«Изменение прогноза рейтинга казахстанских государственных облигаций Baa3 до «стабильного» с «негативного» вызвало соответствующие изменения в прогнозах рейтингов пяти финансовых институтов, положение которых укрепляется с оказанием государственной поддержки», — отмечается в информации.

По оценке Moody’s, потенциал и готовность правительства Казахстана оказывать поддержку государственным финансовым учреждениям и банкам, положение которых может быть ощутимо улучшено за счет господдержки, не меняются.

«Стабилизация кредитоспособности суверенного заемщика ослабила негативные факторы риска, определенные агентством ранее, и позволило стабилизировать прогнозы по пяти финансовым институтам», — заключили аналитики.