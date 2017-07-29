Караганда. 29 июля. КазТАГ — В Карагандинской области разработали дорожную карту технологической модернизации региона, передает корреспондент КазТАГ.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов во время рабочей поездки премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в регион рассказал о конкретных мероприятиях, направленных на обновление технологий и рост производительности труда, а также создании новой дорожной карты.

«В рамках дорожной карты горно-металлургические системообразующие предприятия проводят работу по модернизации и цифровизации производства. В этом году в нее планируется инвестировать порядка 185 млрд тенге: «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) – 80 млрд, Казахмыс – 75,8 млрд, «Шубарколь комир» – 16,8 млрд, Жайремский ГОК – 13 млрд. Так, Казахмыс строит опытный завод гидрометаллургии, АМТ завершает реконструкцию агломашины №6, а также планируется начало строительства печи-ковша №3», — пояснил Е. Кошанов.

По его словам, один из старейших заводов Караганды — литейно-машиностроительное предприятие ТОО «Мaker» — в скором времени обновит станочный парк на современное роботизированное оборудование.

«Производитель стальной проволоки ТОО «Каз-Метиз» провел исследования по улучшению своей продукции и начал внедрять современную технологию с элементами Индустрии 4.0, промышленного интернета по производству новых видов арматурных канатов. Кроме того, к нам за поддержкой обращаются отдельные предприятия. Так, реализуется крупный проект по полной модернизации и автоматизации производства «Конфеты Караганды». На сегодня холдинг «Байтерек» рассматривает вопрос финансирования проекта… Прошу вас оказать содействие в ускорении процедуры принятия решения», — обратился к премьеру Е. Кошанов.

Между тем в этом году, по словам акима, в рамках модернизации производств запланировано инвестировать порядка Т200 млрд.

«С участием одной из ведущих мировых компаний — австралийской ALS — Казгеология размещает у нас первую в стране международную геохимическую лабораторию. Этим мы стимулируем коммерческую геологоразведку, а в последующем и открытие современных горнодобывающих предприятий. На днях мы презентовали первую очередь завода по утилизации автомобилей. Полный запуск проекта планируется в рамках телемоста. Технология завода — ресайклинг с элементами промышленного интернета — отвечает требованиям Индустрии 4.0», — напомнил аким Карагандинской области.

По его сведениям, до 2019 года в области будет запущено еще 9 проектов с экспортным потенциалом — это производство ферросилиция, катодной меди, полиметаллических руд, переработка медных концентратов, макулатуры и т. д.

«Казцинк при участии швейцарской компании «Гленкор» приступил к строительству обогатительной фабрики нового поколения на Жайремском ГОКе стоимостью 100 млрд тенге. Уже реализуется совместный с бельгийской компанией «Кармеус групп» проект строительства завода по производству высококачественной извести. Стоимость проекта — 8,1 млрд тенге. Период реализации рассчитан на 2015-2018 годы. Проектная мощность составит 500 тыс. тонн в год. Будет создано 105 рабочих мест», — рассказал о планах Е. Кошанов.

В целом в регионе реализуется 30 проектов, которые ведутся вместе с иностранными партнерами. По этому направлению разработан отдельный комплексный план и ведется точечная работа по их привлечению в малый и средний бизнес.