В Казахстане КУИС не нашел ни одного случая вербовки сотрудников радикалами

Алматы. 29 июля. КазТАГ – В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК не отмечают фактов вербовки своих сотрудников радикальными группами, сообщила пресс-служба ведомства.

«Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК официально заявляет о том, что в пенитенциарной системе республики не зарегистрировано ни одного случая вербовки сотрудников учреждений УИС радикальными группами», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в минувшую пятницу региональный директор представительства международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) Азамат Шамбилов затронул проблему распространения радикального ислама в учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана. При этом А. Шамбилов акцентировал внимание общественности на том, что «уже есть факты вербовки сотрудников различных учреждений и ведомств самыми талантливыми вербовщиками радикальных групп».

«Тема борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом действительно актуальна не только для Казахстана. Вместе с тем оперативная ситуация в учреждениях в целом стабильная и находится под контролем, хотя немалый контингент верующих придерживается ритуальной практики», — акцентировали в комитете.

Однако, как утверждают в ведомстве, позиция КУИС направлена на необходимость активизации и поднятия ее на более качественный уровень. В текущем году для усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма за счет внутреннего резерва во всех без исключения учреждениях уголовно-исполнительной системы введены штатные должности специалистов по организации теологической и реабилитационной работы со спецконтингентом. Основная задача специалистов заключается в координации и совместной деятельности заинтересованных органов.

В связи с этим ведется постоянная работа, направленная на разъяснение осужденным традиционных религиозных учений и социальной опасности экстремистских и террористических идей.