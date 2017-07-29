Астана. 29 июля. КазТАГ – Жаркая погода ожидается в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Астане переменная облачность, без осадков, +28+30.

В Алматы переменная облачность, ветер 0-5 м/с, во второй половине дня возможен небольшой дождь, +35+37.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами дожди, грозы, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, шквал, +23+28, +23+28 и +28+33 соответственно. В Павлодарской области местами возможны дожди, грозы, ветер 15-20 м/с, +23+28.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, ветер при грозе 15-20 м/с, температура днем +25+30, в отдельных районах Карагандинской области +33+38.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется ясная погода без осадков, возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +33+38, +36+41 и +34+39 соответственно; в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях возможны пыльные бури. В Алматинской области ясно, без осадков, в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза, +33+38.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях сохранится ясная погода, без осадков, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, температура воздуха днем +38, +39, +39 и +38 соответственно.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областях, местами в Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона на отдельных горных реках Алматинской области ожидается увеличение водности. На юге и востоке страны будут наблюдаться колебания водности.