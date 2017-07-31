В ВКО дорожные полицейские в ходе погони за нарушителем открыли огонь; ранен 1 человек

Семей. 31 июля. КазТАГ – На трассе в Восточно-Казахстанской области дорожные полицейские в ходе погони за нарушителем открыли огонь по колесам автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек, сообщил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев.

«Вечером 26 июля на выезде из Аягуза экипаж ДПП пытался оставить автомобиль Mazda-323, манера вождения которого вызывала подозрение. На требование остановиться водитель не подчинился, а наоборот прибавил скорость, пытаясь скрыться. Чтобы предотвратить противоправные действия с его стороны, экипаж ДПП начал преследование, в ходе которого было принято решение о применении табельного оружия», — рассказал Б.Торгаев в понедельник.

Полицейскими было произведено 4 выстрела, 2 пули попали по колесам, а одна пуля, отрикошетив, ранила пассажира на заднем сидении автомобиля.

«Пуля попала в область позвоночника», — уточнил Б.Торгаев.

По его информации, даже после остановки автомобиля водитель не стал подчиняться полицейским, а оказал активное сопротивление – нанес им несколько ударов и сорвал бейдж и пуговицы с форменного обмундирования.

«Проведенное освидетельствование показало у него алкогольное опьянение средней степени. В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по статье 380 УК РК – применение насилия в отношении представителей власти. Были или нет превышены должностные полномочия экипажем ДПП, сейчас разбирается служба собственной безопасности. Процессуальное решение будет принято по окончанию расследования. Дело это находится на особом контролем руководства ДВД», — добавил Б.Торгаев.

Между тем он сообщил, что по другому инциденту, произошедшему в Семее, водитель преследуемого полицией автомобиля также был пьян.

«Сейчас возбуждено по данному факту уголовное дело по статье 345 УК РК, назначены экспертизы, в рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства, приведшие к трагедии. Задержан житель Бескарагайского района ВКО 1991 года рождения. Во время задержания он отказался от медицинского освидетельствования, хотя от него исходил резкий запах алкоголя. Водитель «Волги», из которой на ходу выпала девушка, был пьян», — сказал представитель ДВД региона.

В данное время задержанный содержится в ИВС, машина отправлена на спецстоянку.

Как сообщалось, утром 28 июля на КПП на въезде в Семей со стороны Павлодара полицейские дорожно-патрульной службы попытались остановить автомобиль «ГАЗ 3110», двигавшийся на высокой скорости с выключенными фарами. После того, как 26-летний водитель, не подчинившись команде остановиться, продолжил движение, полицейские начали его преследование. Во время движения по улице Сатпаева в автомобиле открылась дверь, и из него выпала девушка, которая погибла на месте. По данным ДВД, погибшей 18 лет, она также являлась жительницей Бескарагайского района.