Обвиняемый в получении взятки экс-глава филиала «Казавтожола» в СКО полностью признал свою вину

Петропавловск. 4 августа. КазТАГ – Экс-глава филиала АО «НК Казавтожол» в Северо-Казахстанской области Аскар Жанкин полностью признал свою вину в получении взятки, передает корреспондент агентства.

А.Жанкин обвиняется по ст.366 ч.2 УК РК (получение взятки). Незаконное вознаграждение он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках государственной программы «Нұрлы жол».

На первом судебном заседании в пятницу на вопрос судьи «Как вы относитесь к содеянному?» А.Жанкин ответил, что раскаивается.

«Вину свою полностью признаю, очень сильно раскаиваюсь», — заявил он.

В связи с этим сторона защиты выступила с ходатайством о проведении судебного следствия в сокращенном порядке.

«В соответствии в ч.1 ст.382 Уголовно-процессуального кодекса РК, судебное следствие по делам о преступлении небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений проводится в сокращенном порядка, если соблюдены следующие условия: подсудимый признает свою вину в полном объеме, готов возместить объем предъявляемых к нему исковых требований, в ходе досудебного следствия не попущено нарушений и ущемлений прав участников процесса, участники процесса не оспаривают собранных по делу доказательств не настаивают на их исследовании в судебном заседании. Поскольку все эти условия соблюдены, имеются все основания для проведения процесса в сокращенном порядке», — заявил адвокат Дулат Умралин.

В свою очередь городской суд Петропавловска в лице председательствующего судьи Айдархана Жанакова принял ходатайство и постановил судебное следствие по делу провести в сокращенном порядке.

Между тем гособвинение считает, что А.Жанкин, «будучи лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил тяжкое умышленное уголовное правонарушение против интересов государства».

«На основании протокола от 18 мая 2015 года о проведении госзакупок директор областного филиала АО «НК «Казавтожол» Жанкин, действующий в качестве заказчика, и АО «Каздорстрой» в качестве подрядчика подписали договор от 28 мая 2015 года о закупках работ по реконструкции участка автомобильной дороги Жезказган – Петропавловск 946-954 км и обход Петропавловска 11-8 км на участке дороги Щучинск – Кокшетау – Петропавловск на сумму 5,1 млрд тенге. Работы по договору должны быть закончены по истечении 21 месяца с даты подписания договора, срок окончания – 27 февраля 2017 года», — рассказал прокурор Рауан Бостанов, излагая сущность обвиненения.

При этом перечень работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, включал установку смотровой эстакады, изготовленной из сборных металлических конструкций, и опор из железобетонных материалов стоимостью Т6,9 млн, а также установку на площадке для отдыха беседок и перильных ограждений по краям автодороги стоимостью Т8,2 млн.

По данным прокурора, 25 ноября 2016 года между заказчиком, подрядчиком, авторским и техническим надзорами был подписан акт приема объектов в эксплуатацию. Однако в середине февраля А.Жанкину стало известно, что работы по установке смотровой эстакады и перильных ограждений подрядчиком фактически не выполнены. Он сообщил об этом первому заместителю генерального директора АО «Каздорстрой» Серику Рамазанову. При этом у А.Жанкина возник преступный умысел.

«Жанкин, осознавая незаконность своих намерений, преследуя личную корыстную цель преступной наживы, выдвинул Рамазанову незаконные требования о предоставлении денег в значительном размере – 2 млн тенге – за то, что он в силу своего служебного положения может поспособствовать действиям в пользу АО «Каздорстрой» за сокрытие факта о невыполненных работах путем организации документальной переписки», — проинформировал прокурор.

Так, по поводу отсутствия смотровой эстакады А.Жанкин посоветовал подрядчику обратиться в филиал «Казавтожола» с письмом о том, что 3 декабря 2016 года неизвестными лицами поврежден заезд эстакады. И так как она находится на гарантии, то восстановительные работы будут проведены в апреле-мае 2017 года. В свою очередь филиал направит в АО «Каздорстрой» письмо о необходимости демонтажа разрушенной смотровой эстакады и последующего проведения восстановительных работ.

«По факту отсутствия установки перильного ограждения Жанкин организует в адрес РГП «Казавтодор» ходатайство якобы о даче разрешения на демонтаж перильного устройства, мотивированное тем, что ограждение создает задержание снега и аварийную ситуацию для участников дорожного движения. После чего филиал отправит в «Каздорстрой» соответствующее письмо по производству демонтажа ограждений. В части отсутствия беседки Жанкин распорядился о передаче АО «Каздорстрой» аналогичной беседки с другого участка дороги для ее хранения на их территории», — продолжил Р.Бостанов.

По его словам, А.Жанкин велел С.Рамазанову передать взятку через технического директора АО «Каздорстрой» Александра Луценко.

«22 февраля 2017 года Рамазанов, действуя через водителя АО, находившегося в неведении о происходящем и сути командировки из Астаны в Петропавловск, передал Луценко взятку для Жанкина в размере 2 млн тенге», — проинформировал прокурор, отметив, что после получения денег 23 февраля в результате комплекса оперативных мероприятий А.Жанкин был задержан с поличным.