Инсулиновые помпы не будут исключать из перечня бесплатных лекарственных средств, заверил глава минздрава РК

Астана. 7 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Инсулиновые помпы не будут исключать из перечня бесплатных лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Когда запускали этот проект по обеспечению детей (инсулиновыми – КазТАГ) помпами, мы не планировали от этого проекта отказываться и не планируем отказываться от внедрения новых технологий. В частности, обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, инсулиновыми помпами. В Казахстане стараемся все делать, чтоб необходимым всем обеспечивать», — сказал Е. Биртанов на встрече с представителями НПО, врачами эндокринологами и родителями детей больных сахарным диабетом первого типа в понедельник.

По его словам, «эта ситуация» возникла в виду того, что из регионов поступала неточная информация о потребности в помпах.

«Мы не могли четкую информацию получить – дошли помпы до детей или нет. Как мы видим, в ряде регионов есть избыток помп – с этим нам надо разобраться. Думаю, в течении трех дней получим информацию, сколько детей состоит на учете, сколько из них имеет инсулиновые помпы, в том числе сколько за счет государства приобретено, сколько за свой счет, каких марок. Чтобы мы имели понимание, какая потребность есть действительно в расходных материалах», — уточнил он.

При этом глава минздрава пояснил, что на сегодня в стране инсулиновыми помпами охвачено 50% нуждающихся в них детей.

Вместе с тем Е. Биртанов предложил создать комиссию из специалистов и родителей детей с диагнозом «сахарный диабет первого типа».

«Хотел бы предложить на базе центра материнства и детства с участием наших специалистов в Астане и представителей родителей сформировать комиссию по определению. Раз у нас есть конкуренция, мы должны справедливые провести закупки, определить техническую спецификацию, оценить особенности разных производителей, и вы нам должны рекомендовать техспецификацию, чтобы мы потом могли их закупить. Думаю, где-то неделя-две вам потребуется для этого», — предложил министр.