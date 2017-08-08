Factcheck.kz: можно ли быть объективным в Казахстане? 08.08.2017 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 108 0 Правда или Ложь? Руководитель проекта Адиль Джалилов о незаказном характере публикаций на первом в Центральной Азии фактчекинг-ресурсе comments powered by HyperComments Похожие материалы: Почему уровень высшего образования в Казахстане неприлично низок? Элементарно, Ватсон! Налоги можно собирать незаметно Переписали – можно жить! Какими коврижками будем заманивать иностранных туристов в Казахстан? Часть 1 В Казахстане запущена «горячая линия» по консультированию в сфере религии