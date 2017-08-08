Factcheck.kz: можно ли быть объективным в Казахстане?

Общество 108 0
Правда или Ложь? Руководитель проекта Адиль Джалилов о незаказном характере публикаций на первом в Центральной Азии фактчекинг-ресурсе

 



 

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