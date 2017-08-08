Почему российские агрессоры напали на грузинских агрессоров

Восьмого августа 2008 года началась короткая, но знаменитая «война 08.08.08». Если бы не она, то, возможно, не было бы Крымнаша и событий на Донбассе

Как вы помните, президентом России в то время был Дмитрий Медведев. За глаза его называли «плюшевый». На эту плюшевость и делал расчёт Михаил Саакашвили. Брутальный грузинский лидер полагал, что с таким президентом Россия не рыпнется. Что пора приводить в чувство сепаратистов Южной Осетии. Они де-факто живут независимо от Грузии, не соблюдают её законов. Сколько можно терпеть?

Вы спросите, при чём тут вообще Россия. При том, что очень многие южные осетины к этому времени были российскими гражданами. Как им это удалось? Ведь какой-нибудь Василий Иванов из Петропавловска годами обивает пороги российского посольства в Астане. Тысячи казахстанских Ивановых, так и не получив гражданства «исторической родины», переезжают в Россию и там снова обивают пороги. А южным осетинам красивый паспорт с орлами доставался гораздо легче.

С юридической стороны ситуация выглядела так. После распада СССР и образования независимой Грузии все её жители, в соответствии с новой Конституцией страны, стали считаться грузинскими гражданами. Для выхода из гражданства была предусмотрена специальная процедура. Но в Южной Осетии и местные власти, и большинство простых жителей заявили, что не признают новых грузинских законов. Мы, дескать, были гражданами СССР и никакой «независимой Грузии» не хотим знать.

Эти люди жили со старыми советскими паспортами и, в общем, не тужили. Но время шло. Подросло новое поколение южных осетин. У них не было уже никаких документов. Выдавать осетинам «нансеновские паспорта», предусмотренные международным правом для людей без гражданства, грузинское руководство категорически отказалось. После этого отказа Кремль пошёл навстречу просьбам осетин: им стали выдавать российские паспорта.

И вот теперь Саакашвили решил разобраться с непокорной Южной Осетией. Устранить сложившееся недоразумение. Показать, кто в доме хозяин. Инсайдеры из московской «пятой колонны» подтверждали ему, что всё получится легко и просто. Что «фактор плюшевого Медведева» сложится с другими, более важными обстоятельствами. США и весь Запад поддерживают Саакашвили. А российская элита хранит деньги на Западе. Накупила там недвижимости. Учит детей в оксфордах и кембриждах. Поэтому Кремль точно не дёрнется. У грузин есть возможность, ничем не рискуя, наконец-то навести в Южной Осетии конституционный порядок.

День для удара по Цхинвалу был выбран по-восточному коварно. Восьмого августа 2008 года как раз открывалась Олимпиада в Пекине. Внимание мировой общественности было приковано к этому событию. Грузинские агрессоры надеялись, что никто не обратит внимания, если один демократический лидер немного пошумит на далёком Caucasus’е. Постреляет из пушек и миномётов, улаживая внутренние дела.

Кто-то из читателей уже вскипел: автор, вы путаетесь в элементарных вещах! Если Грузия улаживает внутренние дела, разбирается с сепаратистами – какой же она агрессор? Грузины в полном своём праве!

Но автор не путается в элементарных вещах. Просто автор уверен, что справедливости и объективности в этих вещах не бывает. От слова «совсем».

Вот, например, почему осетины сепаратисты, а грузины не сепаратисты? Грузия не захотела оставаться в составе СССР – и вышла из этого состава. А Южная Осетия не захотела оставаться в составе Грузии. И тоже решила выйти. Почему одним можно, другим нельзя?

Вы мне скажете про законы. Но их установил кровавый тиран и беспредельщик Сталин. Организатор голодомора и массовых репрессий. Параноик. Или он у вас только временами тиран? Параноик отдельными участками мозга? А другими участками – мудрый государственный деятель?

И. кстати, вскипевший читатель. Я почти уверен: вы с пониманием относились к борьбе гордого чеченского народа за независимость. Против российского империализма. Поэтому расскажите, чем вам не нравится гордый осетинский народ и борьба против грузинских империалистов.

Нет, никак не получается выстроить по проблемам «сепаратизма» цельную непротиворечивую картину. Я вам больше скажу. Осетинский народ тоже не лишён имперских амбиций. Вы ведь слышали о трагедии Пригородного района? Он находится в составе Северной Осетии. А она – в составе России. Но большую часть населения в Пригородном районе составляли ингуши. До 1944 года район вообще входил в Чечено-Ингушскую АССР. Когда вайнахов депортировали в Казахстан, район передали Северной Осетии. В 1957 году ингуши стали возвращаться домой. Однако район им обратно не вернули. Всякие разговоры на эту тему, как и разговоры об автономии в составе Северной Осетии, вызывали негодование осетинского руководства и осетинского населения. Осенью 1992 года в тех краях разыгралась кровавая драма, унесшая более тысячи жизней. В боевых действиях по подавлению «ингушского сепаратизма» активно участвовал батальон добровольцев из Южной Осетии, прибывший через российско-грузинскую границу на БТРах.

Но мы сейчас говорим о другой войне. О той, которая вошла в историю под названием «война 08.08.08». На рассвете восьмого августа 2008 года грузинские войска начали артиллерийскую бомбардировку Цхинвала. А затем войсковую операцию по установлению контроля над всей территорией Южной Осетии. Я хорошо помню этот день. Кремль несколько часов колебался. Московская «пятая колонна» ржала над ним в голос. Но во второй половине дня Россия всё-таки двинула войска в Южную Осетию. Для защиты российских граждан.

Опуская подробности (вы их легко найдёте в сети), напомню, что всё закончилось за пять дней. 12 августа российские танки стояли в тридцати километрах от Тбилиси. Танкисты готовы были выполнить дальнейшие приказы командования.

Но, конечно же, дальнейший приказ был «стоять, где стояли». Мировая война никому не была нужна. Начались переговоры. По их результатам Россия признала Южную Осетию независимым государством (заодно и Абхазию). Грузия и Россия разорвали дипломатические отношения. Грузия не вступила в НАТО (государства с нерешёнными территориальными проблемами туда не принимают).

У многих читателей, даже доброжелательно настроенных по отношению к России, возникает вопрос: нахрена ей всё это было нужно. У русских мало своей территории? Мало внутренних проблем? Слишком много сил и денег?

Я и сам бы мог вам рассказать (в российских газетах уже рассказывал), сколько денег страна засадила в эту «войнушку». Сколько потом потратила и продолжает тратить на поддержку Южной Осетии. Рассказать о том, как Газпром, гордясь собою, тянул в 50-тысячный Цхинвал (райцентр по российским меркам) через скалы и пропасти самый высокогорный в мире газопровод ценой под 20 млрд рублей. В то самое время, когда в Центральной России тысячи сёл оставались и остаются без газа, потому что «денег нет, но выдержитесь»…

Ответ есть только такой: Россия мировая держава. А Грузия нет. Мировая держава не позволяет плевать себе на ботинок.

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