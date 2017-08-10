Катар упростил визовый режим для Казахстана

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Власти Катара объявили об упрощении визового режима для 80 стран, включая Казахстан, пишет газета «Коммерсантъ».

«Россия, а также Украина и Казахстан вошли в число 47 стран, гражданам которых будут выдавать визу на 30 дней пребывания с возможностью продлить ее на такой же срок. Граждане остальных 33 стран, среди которых, в частности, Германия, Франция, Турция, смогут получить по прибытии в Катар визу на 180 дней, в течение которых им будет разрешено 90 дней пребывания», — говорится в публикации.

Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакир подтвердил упрощение визового режима.

«Туристическая организация Катара решила отменить визы (отменить получение их через приглашение и одобрение МВД эмирата – КазТАГ) для граждан 80 стран, если они летят бортом Qatar Airways», — сказал он.

Как сообщал ранее КазТАГ, Катар предлагает Казахстану выдавать визы в упрощенном режиме на взаимной основе.

«По визовому режиму в скором времени вступает в силу соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов. Что касается владельцев общегражданских паспортов, то катарская сторона инициировала этот вопрос – на взаимной основе визы выдавать в облегченном порядке либо по прибытии в аэропорту. Этот вопрос рассматривается», — сообщал посол Казахстана в Катаре Аскар Шокыбаев агентству в марте.

В настоящее время в Катаре проживают около 200 граждан Казахстана.

По информации министерства финансов Катара, привлечение мигрантов и туристов в страну связано с масштабной подготовкой туристической инфраструктуры к предстоящему футбольному чемпионату мира в Катаре в 2022 году. Еженедельно страна несет расходы в размере $500 млн. Общая сумма затрат на протяжении ближайших лет оценивается в $200 млрд.

Напомним, среди стран Евразийского экономического союза Беларусь уже имеет упрощенный визовый режим с Катаром с 2010 года. Граждане этой страны могут получить визу в аэропорту Дохи по прибытии. Для этого надо иметь в наличии $1 тыс. или кредитную карту, обратный билет и подтверждение бронирования гостиницы на период пребывания в стране.

Кроме того, в феврале СМИ сообщали о планах властей Катара упростить визовый режим для россиян в этом году. При этом сообщалось, что российские туристы, которые полетят через Доху в другие страны, смогут получить бесплатную транзитную визу в Катар по упрощенной схеме на срок до 72 часов. Ее можно оформить как заранее, так и по прибытии в страну.