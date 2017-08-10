В Казахстане в этом году сложнее всего поступить на стоматологические факультеты

Астана. 10 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . По итогам тестирования абитуриентов выявлены специальности с самым высоким проходным баллом, рейтинг возглавила стоматология, сообщил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

«По итогам конкурса определены отдельные специальности, по которым были высокие проходные баллы. В частности, общественное здравоохранение – 129 баллов, фармация – 130, стоматология – 131 балл», — сказал Р. Алимкулов на брифинге в четверг.

На вершине рейтинга по высоте проходного балла также оказались с показателем 128 баллов общая медицина и логистика; педиатрия, международные отношения и государственный аудит – 126, системы информационной безопасности и мировая экономика – 125, финансы – 124 балла.

Среди специальностей с низким проходным баллом глава Национального центра тестирования назвал такие, как химическая технология органических веществ, технология деревообработки и изделий из дерева и технология обработки материалов под давлением, на которые проходной балл не превышает 50.

Как сообщалось ранее, на ЕНТ преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек (84,1%), на комплексном тестировании – 21 тыс. человек (42%).

Средний бал по ЕНТ в Казахстане составил 80,5%.

По данным министерства образования и науки РК, в этом году в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 63169 человек, в том числе 49858 человек с казахским языком обучения, 13311 – с русским языком обучения. В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» принимают участие 9148 человек. При этом количество образовательных грантов составляет всего 37932, из них 13670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8235 грантов – на педагогические, 2682 гранта – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 3150 грантов – на медицинские специальности.

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов начала свою работу 4 августа. Список обладателей образовательных грантов будет опубликован 14 августа.