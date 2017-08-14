В России призвали США вывести войска из Афганистана

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Военная кампания американской армии в Афганистане оказалась «провалившейся», и поэтому США необходимо вывести свой контингент из страны, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является», — заявил З.Кабулов в интервью газете «Известия».

Также Россия выступает против замены регулярной армии США на наемников в Афганистане, что в последнее время все чаще обсуждается в военных кругах Вашингтона.

«США находятся в отчаянии, и планы заменить профессиональных военных на наемников – глупость. Ни к чем хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против талибов?», — отметил дипломат.

Как напоминает газета, на фоне ухудшения ситуации в Афганистане Вашингтон намерен увеличить свое военное присутствие. При этом Белый дом рассматривает возможность отправить в эту страну наемников, которые в перспективе могли бы заменить штатных военнослужащих, действующих на афганской территории. Согласно предлагаемому двухлетнему плану, в Афганистане может быть дислоцированы около 5,5 тыс. наемников, также рассматривается вопрос создания частных ВВС, которые будут вместе с афганской армией наносить удары по боевикам. Кроме того, предлагается учредить новую должность и назначить человека, который будет отвечать за все происходящее в Афганистане и подчиняться непосредственно президенту США. Реализация этого плана обойдется властям США примерно в $10 млрд.

США действуют в Афганистане с 2001 года. Сейчас в стране находится около 8,5 тыс. американских военнослужащих, основная задача которых – тренировка и подготовка афганских солдат в борьбе с террористическими группировками. Но несмотря на продолжительность американского военного присутствия, ситуацию в стране стабилизировать пока не удается. Сегодня радикалы контролируют около 40% всей афганской территории.

Окончательное решение об отправке наемников в Афганистан или увеличении воинского контингента еще не принято. Ранее США уже пользовались услугами ЧВК в Ираке.