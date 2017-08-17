В связи со вводом вторых железнодорожных путей в Алматинской области закрыта станция Саз

Астана. 17 августа. КазТАГ — В связи со вводом вторых железнодорожных путей на перегоне Жиренайгыр-Копа закрыта станция Саз, сообщила пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«В связи с вводом вторых путей на перегоне Жиренайгыр-Копа закрыта станция Саз. Но населенный пункт сохранится. 2 августа текущего года здесь установлена новая система очистки воды, которая обеспечила жителей поселка чистой питьевой водой, к жилым домам проведен водопровод. Для жителей поселка — железнодорожников — созданы рабочие места», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, после ввода в эксплуатацию новых путей протяженностью около 30 км перегон Жиренайгыр-Копа на линии Алматы-1 – Шу стал полностью двухпутным, он открыт для движения грузовых и пассажирских поездов. На всем перегоне уложено 12 531 м новой рельсошпальной решетки.

Строителями произведен демонтаж шести стрелочных переводов на станции Саз с укладкой новых звеньев рельсошпальной решетки.

Как напомнили в КТЖ, весной текущего года полностью стал двухпутным участок Отар-Чильбастау протяженностью 25 км.

Всего в настоящее время сдано в эксплуатацию более 65 км вторых путей. В этом году проект будет завершен. В общей сложности протяженность вторых путей на участке Алматы-Шу составит 112 км.