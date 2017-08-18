Жертвами теракта в Барселоне стали 13 человек, более 100 пострадали

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Жертвами теракта в Барселоне стали 13 человек, более 100 человек пострадали, сообщают российские СМИ.

Атака произошла вечером, 17 августа, в 17.05 по местному времени на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Белый микроавтобус двигался по проезжей части, а потом свернул на пешеходную часть бульвара и проехал 600 м. После этого водитель транспортного средства оставил автомобиль и скрылся.

В результате случившегося, по последним данным, погибли 13 человек, 119 пострадали. Среди пострадавших – граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира. Пока официально подтверждена гибель гражданки Бельгии.

Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом. Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Исламского государства».

По подозрению в совершении преступления задержаны двое: марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна. Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

Между тем попытка нового теракта произошла в Камбрильсе к югу от Барселоны. Террористы попытались врезаться в пешеходов на машине, однако по ним открыла огонь полиция. Боевики успели ранить шестерых гражданских лиц и одного сотрудника полиции, прежде чем были убиты. Правоохранительные органы подтвердили ликвидацию четырех боевиков. Еще один нападавший был ранен.

В связи с произошедшим власти Испании объявили трехдневный траур.

Между тем, по данным руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, казахстанские дипломаты в Испании выясняют, нет ли среди жертв и пострадавших граждан Казахстана.

«Рекомендуем гражданам Казахстана, находящимся в данный момент в Барселоне, воздержаться от посещения центра города и соблюдать меры предосторожности. Посольство Казахстана в Испании открыло телефон «горячей линии»: +34-674-482-333», — написал А.Жайнаков в Facebook.