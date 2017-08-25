Максимально упростить процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям поручил Назарбаев

Астана. 25 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации поручил максимально упростить процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям, сообщила пресс-служба главы государства.

«Не снижается поток обращений со стороны населения о нарушениях законности и правопорядка в администрацию президента. Нет реальной состязательности на досудебной стадии. Адвокаты и работники правоохранительных органов имеют недостаточную квалификацию. Процедуры по очевидным и малозначительным правонарушениям необходимо максимально упростить. Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам. Решения судебных и правоохранительных органов должны быть лаконичными, ясными для понимания граждан», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Также он сообщил, что по итогам аттестации руководящих работников корпуса «Б» во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов.

«Это касается, прежде всего, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, образования и науки, и практически всех акиматов. Ситуация с карьерным продвижением госслужащих улучшилась. Вместе с тем в ряде госорганов наблюдается высокая сменяемость руководящего состава в связи с «командными перемещениями», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что на освобождающиеся «по собственному желанию» должности назначаются люди, работавшие с руководителями в различные периоды, и поручил принять дополнительные меры по исправлению указанных недостатков.

Также Н.Назарбаев остановился на работе местной полиции и акцентировал внимание на недопущение снижения её управляемости и оперативности в реагировании на экстренные ситуации.

«Местная полиция была и остается в единой системе органов внутренних дел. Но аким вправе ставить перед полицией задачи по обеспечению правопорядка местного значения и профилактике правонарушений», — сказал президент Казахстана.