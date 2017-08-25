Президент Казахстана побывал на открытии отеля и ознакомился с работой 6 павильонов на EXPO

Астана. 25 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывал на открытии отеля и ознакомился с работой 6 павильонов на выставке EXPO-2017, сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства побывал на церемонии открытия пятизвездочного отеля «Хилтон», расположенного на территории выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017». По завершении церемонии Н.Назарбаев посетил национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Франции и ОАЭ», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Как отмечается, в ходе посещения павильона России президент ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики и энергетические идеи будущего в условиях Арктики.

В павильоне Узбекистана главе государства были продемонстрированы научно-производственные разработки и проекты, в том числе экспериментальная платформа «Электрокарт», применяемая в сфере разработки транспортных средств.

Также президент Казахстана осмотрел макет автономного гелиобиологического безотходного комплекса в национальном павильоне Туркменистана.

Главе государства были представлены достижения ОАЭ в области развития возобновляемой энергетики.

В ходе посещения павильона Кореи Президент Казахстана ознакомился с работой установки «Умная энергетическая микросеть» и системой энергосбережения.

Кроме этого, Н. Назарбаев ознакомился с достижениями Франции в области развития возобновляемых источников энергии, «умных городов» и экомобильности.