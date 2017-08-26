Союзники по ЕС начинают возвращать беженцев в Грецию

Алматы. 26 августа. КазТАГ – Союзники Греции по ЕС начинают возвращать беженцев, которые при въезде на территорию сообщества впервые обратились там за предоставлением убежища после марта 2017 года, сообщает ТАСС.

По информации газеты The Guardian, только Берлин направил Афинам почти 400 запросов о возвращении мигрантов для того, чтобы вопрос о предоставлении им политического убежища или соответствующем отказе решался на греческой территории. Такие же обращения последовали от Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Франции.

«Оформление документов началось, и мы ожидаем возвращения (первых беженцев) в течение следующего месяца», — заявил изданию греческий министр миграционной политики Яннис Музалас. Он сказал, что возвращение начинается с «символического числа» мигрантов в знак солидарности с другими европейскими странами, так как Греция уже приняла «так много (мигрантов) и оказалась под таким давлением, что принятие большего числа беженцев» является просто трагедией в связи с экономической ситуацией в стране.

Я. Музалас также сказал, что понятия не имеет, где будут размещены возвращающиеся люди и смогут ли они когда-либо покинуть Грецию.

Официальные лица сообщества подчеркнули на условиях конфиденциальности, что принятие таких беженцев не подлежит переговорам, поскольку Греция — член Евросоюза и получает соответствующее финансирование из Брюсселя, свидетельствует The Guardian.

Ранее Еврокомиссия выделила дополнительно €9,3 млн на борьбу с миграционным кризисом в этой стране. Данные средства направляются агентству ООН, которое «обеспечит поддержку беженцам и мигрантам в Греции». Деньги пойдут, в частности, на их размещение, образование детей. В целом, как указывает ЕК, Брюссель к настоящему моменту выделил более €1,3 млрд на помощь Афинам в борьбе с миграционным кризисом в период с 2014 по 2020 год.

Всего же в Греции, по некоторым оценкам, находятся сейчас более 60 тыс. мигрантов.