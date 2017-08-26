Кратковременные дожди с грозами ожидаются в субботу на западе Казахстана

Астана. 26 августа. КазТАГ – Кратковременные дожди с грозами ожидаются в субботу лишь на западе Казахстана, на остальной территории республики сохраняется ясная погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, +31+33.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +26+28.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, +29+34, +29+34, +25+30 и +28+33 соответственно; в Северо-Казахстанской области утром местами туманы, в Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 м/с.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, +25+30 и +28+33; в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, местами усиление ветра 15-20 м/с, +30+35, +33+38 и +33+38 соответственно. В Алматинской области ясно, осадков не ожидается, +26+31.

В Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, +28+33, +29+34 и +25+30 соответственно. На территории Актюбинской области осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, +30+35.

В Атырауской, на большей части Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.