1,5 тыс. жителей с.Березовка ЗКО переселятся до конца осени

Уральск. 28 августа. КазТАГ – 1,5 тыс. жителей села Березовка Западно-Казахстанской области переселят до конца осени, сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов.

«Для переселенцев построены 100 одноэтажных домов в поселке Аралтал. 30 семей уже переселены, порядка 1500 ожидают своей очереди. Два девятиэтажных дома в Аксае будут завершены в сентябре. Также здесь осенью к уже построенному детсаду добавится новая школа», — сказал А. Кульгинов в понедельник в ходе сессии областного маслихата.

Аким региона напомнил, что ранее на первом этапе переселения 82 семьи переехали в многоквартирные дома в Аксае.

Как поясняется, с 1 января 2018 года начнет действовать новая расширенная санитарно-защитная зона КПО б.в., и с этого времени никто не может проживать в ее границах.

Как сообщалось ранее, в 2014 году близ села Березовка на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении было допущено несколько аварийных выбросов сероводорода, из-за чего жители села, в основном школьники, неоднократно обращались в больницу с симптомами отравления. В 2015 году было принято решение о расширении санитарно-защитной зоны месторождения.

При этом в начале 2016 года власти ЗКО сообщали, что проблема переселения жителей экологически неблагополучных населенных пунктов Березовка и Бестау будет решена до конца 2016 года.