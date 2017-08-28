Тюменская область будет перенимать опыт Казахстана в сфере здравоохранения

Алматы. 28 августа. КазТАГ – Власти Тюменской области будут перенимать опыт Казахстана по организации работы системы здравоохранения и подготовке медицинских кадров, сообщается на сайте губернатора региона.

«Правительство области будет внимательно наблюдать за тем, как Казахстан переходит на систему организации здравоохранения и подготовки медицинских кадров, принятую в США. После тщательного изучения опыта Казахстана некоторые из внедряемых там механизмов организации здравоохранения можно будет адаптировать в Тюменской области», — приводятся слова губернатора региона Владимира Якушева в сообщении, опубликованном на сайте в понедельник.

По словам В. Якушева, в рамках рабочего визита в Астану тюменская делегация посетила медицинскую школу Назарбаев Университета.

«Это было очень важным для нас. Дело не только в том, как качественно готовить специалистов для работы в медицине, но и в том, как организовать работу всей системы здравоохранения. Это взаимосвязанные процессы, здравоохранение – очень тяжелая для администрирования отрасль», — отметил он.

Глава региона добавил, что области также интересен опыт Астаны по развитию городской среды.

«Это важно, поскольку мы системно занимаемся модернизацией Тюмени и других городов области. Большой интерес представляет и медицинский кластер, созданный в Астане с использованием механизмов частно-государственного партнерства», — уточнил В. Якушев.

По данным властей, в настоящее время стороны уже активно сотрудничают в образовании. В тюменских вузах обучается 1964 студента из Казахстана. Кроме того, студенты могут обучаться сразу в двух странах и по итогам обучения получать два диплома магистра юриспруденции – Тюменского госуниверситета и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.