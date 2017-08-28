Назначены прокуроры шести областей Казахстана

Астана. 28 августа. КазТАГ – Приказом генерального прокурора РК Жакипа Асанова от 28 августа назначены прокуроры ряда областей, сообщается на сайте генпрокуратуры РК.

«Прокурором Восточно-Казахстанской области назначен Кусаин Игембаев, который сменил Багбана Таимбетова, занимавшего эту должность с 2012 года», — говорится в сообщении в понедельник.

До назначения прокурором ВКО К.Игембаев с 2015 года работал начальником департамента по надзору за законностью уголовного преследования (первая служба) генеральной прокуратуры.

«Прокурором Карагандинской области назначен Марат Сексембаев. На этом посту М.Сексембаев сменил Ибырая Тлеугалеева, который занимал эту должность с 2016 года», — отмечается в сообщении.

М.Сексембаев с 2016 года и до нового назначения занимал должность начальника департамента по защите общественных интересов (третья служба) генеральной прокуратуры РК.

Между тем прокурором Актюбинской области назначен Марат Кайбжанов. На этом посту он сменил Нургалыма Абдирова, который занимал эту должность с 2012 года. М.Кайбжанов до нового назначения также с 2012 года занимал должность прокурора Костанайской области.

Прокурором Южно-Казахстанской области назначен Нургалым Абдиров, сменив на этом посту Ибрагима Иманова, занимавшего эту должность с 2012 года. Сам Н.Абдиров с 2012 года занимал должность прокурора Актюбинской области.

«Прокурором Жамбылской области назначен Ибрагим Иманов. На этом посту он сменил Ерната Сыбанкулова, который занимал эту должность с 2012 года», — добавила пресс-служба генпрокуратуры РК.

Прокурором Атырауской области назначен Ернат Сыбанкулов, сменивший на этом посту Галымжана Тогизбаева, который занимал эту должность с 2012 года.

Ранее сообщалось, что новым прокурором Костанайской области назначен Тимур Сулейменов, занимавший до нового назначения должность первого заместителя прокурора Астаны.