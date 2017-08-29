Банк низкообогащенного урана не имеет отношения к ядерным отходам – Бозумбаев

Астана. 29 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Банк низкообогащенного урана не имеет отношения к ядерным отходам, пояснил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Что такое вообще банк низкообогащенного урана? Если сказать так, упрощенно. Это 90 тонн гексафторида урана, обогащенного до 4,75 изотопом урана-255. Из этого материала можно изготовить топливо для одной загрузки реактора атомной станции мощностью до 100 Мегаватт. Это исходный материал для изготовления топлива, который никакого отношения не имеет к ядерным отходам», — сказал К.Бозумбаев после торжественной церемонии открытия Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Усть-Каменогорске во вторник.

«Зачастую публика путает, особенно это касается наших СМИ. Часто я читаю в прессе, как публика путает Банк низкообогащенного урана, которым является гексафторид урана, с ядерными отходами. Однако никакого отношения к ядерным отходам это не имеет», — добавил он.

Напомним, сегодня президент Казахстан Нурсултан Назарбаев в онлайн режиме дал старт работе Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, расположенного в Усть-Каменогорске.

В августе 2015 года в Астане состоялась церемония подписания соглашения между правительством РК и МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории республики.

Банк низкообогащенного урана (БНОУ) международного агентства по атомной энергии – находящийся на складе физический запас максимальным объемом до 60 полных цилиндров типа 30B или более поздних модификаций.