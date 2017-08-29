Правительство Казахстана планирует снижение дефицита бюджета с 1,1% в 2018 г. до 1% в 2020 г.

Астана. 29 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Правительство Казахстана планирует снизить дефицит бюджета с 1,1% в 2018 году до 1% в 2020 году, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«Дефицит республиканского бюджета снижен относительно к ВВП с 1,1% в 2018 году до 1% в 2019-2020 годах, что позволит сохранить объемы государственного долга на умеренном уровне», — сказал Б. Султанов, представляя проект закона о республиканском бюджете на 2018-2020 годы, на заседании правительства во вторник.

При этом он озвучил ключевые показатели прогноза социально-экономического развития до 2022 года.

«Объем ненефтяных поступлений в 2018 году составит 5 трлн 271,4 млрд тенге с ростом к плану текущего года на 851,1 млрд тенге, или на 19,3%. Основными факторами роста стали модернизация экономики страны, стабилизация внутренней и внешней макроэкономической ситуации и улучшение налогового администрирования», — проинформировал глава минфина.

В то же время объем нефтяных поступлений в бюджет снижен по сравнению с текущим годом на Т1 трлн 901,3 млрд — за счет поэтапного снижения гарантированного трансферта и отказа от привлечения целевого трансферта из Национального фонда и уменьшения объема поступлений от экспортной таможенной пошлины в результате корректировки цены на нефть с $50 до $45 за баррель.

«Проведена оптимизация расходов. (…) Расходы республиканского бюджета в 2018 году составят 9 трлн 217,9 млрд тенге с ростом к плану текущего года, без учета расходов на поддержку банковского сектора, на 134,6 млрд тенге. В структуре расходов наибольшую долю, или 44,5%, занимают расходы социального сектора, которые по сравнению с текущим годом выросли более чем на 400 млрд тенге», — сказал Б.Султанов.

По его словам, основной составляющей роста является увеличение размеров пенсий и пособий по случаю рождения детей, в том числе в результате пересмотра структуры прожиточного минимума и порядка назначения пенсий.

На развитие реального сектора экономики в 2018 году предусмотрено Т1,4 трлн.

«На продолжение реализации программы «Нурлы жол» предусмотрены расходы в сумме 512,6 млрд тенге, из них на 2018 год — 243,3 млрд тенге. На программу жилищного строительства «Нурлы жер» предлагается направить 208,8 млрд тенге, из которых 125,2 млрд тенге — на 2018 год», — уточнил министр.

По программе развития агропромышленного комплекса на 2018 год предусмотрено Т195 млрд на мероприятия по повышению доступности финансовых услуг (субсидий), развитие водного хозяйства и ветеринарии, обеспечение фитосанитарной безопасности, добавил он.

Также на реализацию второго этапа госпрограммы индустриально-инновационного развития предусмотрены расходы в общей сумме Т232,9 млрд, из них на 2018 год — Т76,1 млрд. В 2018 году на развитие транспортной инфраструктуры будет направлено Т292,6 млрд, а на обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности расходы в 2018 году составят Т1 трлн 88,9 млрд, в 2019 году — Т1 трлн 164,2 млрд, в 2020 году — Т1 трлн 219,9 млрд.

«Таковы основные параметры проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы. Сегодня совместно с канцелярией премьер-министра законопроект будет подготовлен к внесению на рассмотрение в мажилис парламента», — резюмировал Б.Султанов.