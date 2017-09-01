Назарбаев поздравил казахстанцев с Курбан айтом

Астана. 1 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников-мусульман с праздником Курбан айт, сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира праздником Курбан айт! Курбан айт – это праздник гуманизма и милосердия, добра и благотворительности. В эти знаменательные дни каждый имеющий веру в своем сердце, старается совершать благие дела, приносить радость окружающим, оказывать помощь нуждающимся», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

«В нашей стране Курбан айт способствует сохранению и упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий», — подчеркивается в сообщении.

Как отметил президент, этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей, многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа.

Н. Назарбаев напомнил, что в Казахстане первый день этого праздника был специально объявлен выходным, «чтобы создать все условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему с благими пожеланиями».

Он пожелал казахстанцам доброго здоровья, счастья, спокойствия, благополучия и процветания.

Курбан айт (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый в 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря (зуль-хидж) в память жертвоприношения пророка Ибрахима и через 70 дней после праздника Рамазан. Так, в этом году Курбан айт празднуют 1-3 сентября.

Во время этого праздника возле мечетей устанавливают юрты, где раздают мясо малообеспеченным семьям. Также во время Курбан айта обычно проходят спортивные состязания по национальным видам спорта (қазақша күрес, асық ату, арқан тартыс), а также культурные мероприятия (күй, терме айту и т.д.).

Напомним, в этом году 1 сентября объявлен выходным днем.