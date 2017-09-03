После драки рабочих в Астане в полицию доставлены 8 человек, двое госпитализированы с ушибами

Астана. 3 сентября. КазТАГ — После драки рабочих строительной площадки «Абу-Даби плаза» минувшим вечером в Астане в полицию доставлены 8 человек, двое госпитализированы с ушибами, сообщила пресс-служба ДВД Астаны.

2 сентября около 21.00 между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза». На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован, напомнили в ДВД.

«Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района «Есиль» было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

«В целях предотвращения противоправных действий группа правонарушителей для проверки и установления личностей доставлены в УВД района «Есиль», где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены», — указали в пресс-службе столичного ДВД.

Также сообщается, что в результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Как уточнил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, комментируя произошедший инцидент, потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби плаза» произошла между работниками из Индии и казахстанскими рабочими.

«Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании», — сообщил А.Садубаев.

Представители МВД просят граждан не распространять «недостоверную информацию и разного рода слухи». Как напомнили полицейские, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность (ст.274 УК РК).

Как сообщалось, минувшим вечером полиция перекрыла в Астане улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел на Левом берегу Астаны. На месте инцидента дежурил спецназ.