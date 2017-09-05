Центробанк Узбекистана девальвировал курс национальной валюты почти в 2 раза

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – С 5 сентября узбекский сум по официальному курсу ЦБ подешевел почти вдвое, до 8,1 тыс. за $1, сообщает РБК.

«Центральный банк Узбекистана с 5 сентября установил официальный курс национальной валюты в размере 8,1 тыс. сум за один доллар. По данным на сайте ЦБ, 4 сентября регулятор оценивал американский доллар в 4210 сум, таким образом узбекская валюта за один день подешевела почти в два раза», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе ЦБ Узбекистана говорится, что «равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000-8150 сум за 1 доллар США. На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003–2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу, ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8-8,15 тыс. сум за доллар США».

В том же сообщении говорится, что девальвация произошла в соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики». В нем говорилось, что использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты является одним из приоритетов государственной экономической политики.

«Курс Центрального банка, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе», — заверил регулятор.​

Напомним, в Узбекистане до этого времени действовали 4 курса валюты: официальный — устанавливается Национальным банком внешнеэкономической деятельности на основе назначенного Центробанком (самый низкий курс); биржевой — определяется в ходе торгов на Республиканской валютной бирже Узбекистана; клиринговый — формирующийся на товарно-сырьевой бирже. Кроме того, существует черный рынок валюты, курс доллара на «черном рынке» составляет около 7,8 тыс. сум за $1.

Как сообщалось, Ш. Мирзиеев подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому с 5 сентября граждане Узбекистана смогут продавать в обменных пунктах иностранную валюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.