Танкерная перевозка нефтепродуктов утверждена в перечне товаров ЕАЭС с техпотерями при транспортировке

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила перечень товаров, перевозимых насыпью, навалом или наливом, масса или физическое состояние которых могут изменяться в результате транспортировки, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«В частности, речь идет о перевозке нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов танкерами, так как их физические и весовые характеристики после загрузки могут изменяться», — поясняется в распространенном сообщении.

«В перечень вошли сырая нефть, газовый конденсат, сжиженные и газообразные углеводородные газы: пропан, бутан, изобутан, смесь пропан-бутан техническая, пропан-бутан технический и автомобильный, а также изобутановая фракция», — перечисляется в сообщении.

Как пояснили в ЕЭК, изменение физических и весовых характеристик или технологические потери при перевозке нефти и сжиженных углеводородных газов зависят от вида транспортировки, температуры окружающей среды и ряда других факторов. Допустимые объемы таких потерь регулируются государственными стандартами и нормативными актами национальных государств союза.

Решение принято в рамках реализации нормы Таможенного кодекса ЕАЭС о взаимодействии таможенных органов с другими контролирующими госорганами, а также с участниками ВЭД (п.4 ст.94 ТК ЕАЭС).