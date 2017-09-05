Чемодан, вокзал, Европа?

Индейцы США вслед за потомками чернокожих рабов поднимаются на борьбу с правнуками белых колонизаторов. Появится ли на карте Северной Америки Ирокезская Народная Республика?

В конце августа представители ин­дей­ско­го пле­ме­ни По­ка­но­кет заняли свои «ис­то­ри­че­ские угодья» в штате Род-Айленд. Поставили там па­лат­ки, мобильные туа­ле­ты (века колонизации даром не проходят) и блок­по­сты. По до­ку­мен­там этот участок земли при­над­ле­жит част­но­му уни­вер­си­те­ту. Сту­ден­ты ведут там ар­хео­ло­ги­че­ски­е и эко­ло­ги­че­ски­е изыс­ка­ни­я­. Но вождь по­ка­но­кетов по имени Ветер Грома заявил жур­на­ли­стам, что на земле, которую он захватил со своими людьми, на­хо­дят­ся ро­до­вые свя­ти­ли­ща индейцев.

Наверно эта история останется курьёзом. А может не останется. Вы уже знаете, что недавно в США потомки чернокожих рабов добились сноса памятников конфедератам. То есть участникам Гражданской войны 1860-1864 г.г. на стороне рабовладельческого Юга. Затем добились запрета на показ фильма «Унесённые ветром» (кажется, пока только в одном кинотеатре), поскольку это кино «о хороших рабовладельцах».

Более того. Активисты международного общественного движения в защиту прав чернокожих «Black Lives Matter» («Чёрные Жизни Имеют Значение») выступило с «обращением к белым людям». Это очень занятный документ. Вот его начало:

1. Белые люди, если у вас нет потомков, отдайте свою недвижимость черным людям.

2. Белые люди, если вы наследуете имущество, которое вы намерены продать при принятии, отдайте его черной семье.

3. Если вы являетесь строителем многоквартирных домов, то постройте дом в черном районе и позвольте черным людям жить там бесплатно…

И в эти же дни о своих правах напомнили индейцы – коренные жители Северной Америки. Некоторые эксперты говорят, что США подошли к периоду серьёзных или даже глобальных трансформаций. Численность населения «малых народов» Америки и поддержка этих народов со стороны «прогрессивной общественности» настолько выросли, что жить по-старому дальше нельзя. Но как жить по-новому? И какие перемены ожидают Америку? Не те ли, что произошли в СССР после 1991 года?

Другие эксперты на это отвечают: о «скором развале США» нам трындят уже сто лет. Такие «прогнозы» кормили несколько поколений советских политических обозревателей. Теперь кормят российских. Но американцы, в отличие от некоторых, умеют выстраивать в своём обществе компромиссы и балансы. Не ищите соломинку в чужом глазу! Лучше вспомните, что за последние сто лет дважды – и с огромными потрясениями – развалилась совсем другая страна.

Но разве СССР рухнул не оттого, что у народов с национальных окраин выросли численность и самосознание? И эти народы перестали мириться с диктатом «центра». Захотели без советов и тем более указаний Москвы развивать свою культуру. Решили, что пришла пора очистить от имперских искажений историю Родины, рассказать детям, как тяжело приходилось их предкам в борьбе за свободу. Посчитали, что нужно переименовать улицы. Более справедливо расставить памятники на площадях и в скверах. А какие-то и снести.

Ну так вот, дорогой читатель. Именно рост национального самосознания мы и наблюдаем сейчас в США. Коренные и насильно привезённые в Америку народы больше не хотят мириться с про-европейской расистской трактовкой истории. С какой стати на площади в Новом Орлеане, где большинство населения составляют чернокожие, торчит памятник генералу Ли? Он же воевал за рабовладельцев! И плевать, что сам генерал не имел рабов, а причины Гражданской войны гораздо сложнее. Долой символы белого господства!

Сегодняшние события в США волей-неволей заставляют нас всмотреться – на чём же стояла американская межэтническая стабильность. Почему она до поры до времени была крепче советской стабильности? Нам придётся признать, что в минувшие века белые американские колонизаторы действовали гораздо более решительно, последовательно и жестоко, чем, например, русские колонизаторы в Центральной Азии.

Российские генералы и губернаторы не были ангелами. Они покоряли для Империи соседние народы и осваивали новые земли. В отношениях местных и переселенцев случалось всякое. Однако и на таком фоне история Северной Америки с XVII века и до конца XIX-го – сплошное насилие, море крови.

Коренные жители этой земли дрались с захватчиками самоотверженно и отчаянно. Там такие разыгрывались сражения! Такие совершались подвиги и приносились жертвы! У индейцев был свой Кенесары, и не один, были свои Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов, свой имам Шамиль. Но враг оказался намного сильнее. Он не знал пощады. Он не приводил исконных жителей Америки к покорности, а очищал от них территорию.

Вот только один эпизод. В 1830 году по решению правительства США огромное количество индейцев было депортировано с благодатного Восточного побережья США в полупустынную Охлакому. Чтобы не мешали новым хозяевам обустраиваться. Большая часть этих несчастных погибла в пути. Воспоминание о страшном переходе до сих пор хранится в памяти народа, передаётся из поколения в поколение. Эту индейскую голгофу называют «Дорога слёз» и «Дорога смерти».

В середине и во второй половине XIX века – новые сражения регулярной американской армии со «строптивыми дикарями» и новые горы трупов. К началу XX века на территории США и Канады осталось 5-7 процентов от прежней численности коренного населения. Теперь уже индейцы никому не мешали. Белым американцам можно было потихоньку начинать сетования о том, как всё некрасиво получилось. Лицемерно или даже искренне вздыхать: жестокое было время!

Уцелевшим индейцам стали давать гражданство США. Помогать материально. Жалкие деморализованные остатки великих и гордых народов были помещены в резервации. Вполне благоустроенные. Живите и радуйтесь. Пейте огненную воду, открывайте безналоговые казино. Главное, не мешайте белому человеку хозяйничать на вашей земле.

Будем сравнивать это с историей присоединения Центральной Азии к России? И с историей «отсоединения», по результатам которого в начале 1990-х казахи, киргизы, туркмены, узбеки, таджики и другие коренные народы окраин бывшей империи получили под ключ, без войны и кровопролития, свои суверенные государства и стали в них полновластными хозяевами?

Америка шла другим путём. До недавнего времени казалось, что «индейский вопрос» в США решён окончательно. Однако с той поры, когда коренных жителей страны перестали уничтожать физически, их численность увеличилась в десять раз: с 250 тысяч до двух с половиной миллионов. С полукровками индейцев уже пять миллионов. Цифра продолжает расти. Семьи у индейцев в основном многодетные. Эти люди ничего не забыли и ничего не простили белым. Поэтому, может быть, всё же правы те эксперты, которые говорят, что Америку ожидают великие потрясения. Особенно если протесты коренного населения сдетонируют с проявлениями выросшего самосознания афроамериканцев. А их в США уже более 40 миллионов.

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