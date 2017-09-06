Теме бомжей не место в учебнике русского языка, считает депутат мажилиса

Астана. 6 сентября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Описания жизни бездомных и аббревиатуры БОМЖ не должно быть в учебниках русского языка, считает депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Я против того, чтобы (в учебниках русского языка – КазТАГ) изучалась тема, посвященная, например, лицам без определенного места жительства — бомжам. Это аббревиатура, которая неприемлема в нашей речи. Это неуважительное отношение к человеку, когда к нему применяют эту аббревиатуру», — сказала И. Смирнова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса в среду.

По ее словам, и по другим разделам новых учебников русского языка возникает много вопросов, а в целом эти учебные пособия вызывают непонимание и возмущение в обществе.

«Когда столько вопросов возникает, в министерстве образования и науки должны задуматься, правильно ли они сделали. А, может быть, они совершают ошибку, выпуская такие учебники», — считает депутат.

Коллегу поддержал мажилисмен Бахтияр Макен. По его мнению, те, кто принимал новые учебники русского языка и давал разрешение на их применение в школьной программе, должны нести ответственность.

«Сегодня учебники у нас переходят на какие-то российские предпочтения. Я думаю, это неправильно. Это же допускают определенные люди, которые все смотрят за качеством учебников, редакция специальная. Они должны понимать, что это вопрос уже практически национальной безопасности», — заявил депутат.

Парламентарии обещали поднимать вопрос качества и содержания новых учебников русского языка на заседаниях.