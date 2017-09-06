Назарбаев поблагодарил президента Польши за помощь при вступлении Казахстана в ВТО

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Астана. 6 сентября. КазТАГ- Арсен Аскаров. Глава государства Нурсултан Назарбаев благодарен Польше за поддержку при вступлении Казахстана в ВТО.

«Казахстан стал полноправным членом ВТО. Благодарим Польшу за поддержку нашего участия», — сказал Н. Назарбаев в среду, обращаясь к президенту Польши Анджею Дуде в ходе его официального приема в Акорде.

При этом президент Казахстана вспомнил один из недавних визитов в Польшу.

«Я хорошо помню мой визит в августе прошлого года, когда я почувствовал дружескую руку польского народа, вашу, господин президент (А.Дуда – КазТАГ). Это было важное событие в наших отношениях. Во время казахстанско-польского бизнес-форума было заключено 15 коммерческих документов почти на $2 млрд», — отметил он.

«По вашей просьбе с 29 мая польский перевозчик уже делает регулярные авиасообщения между Астаной и Варшавой», — напомнил Н. Назарбаев.

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