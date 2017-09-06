Назарбаев вручил президенту Джибути премию GIFA

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле глобальную премию по исламским финансам – Global Islamic Finance Awards (GIFA).

«Для меня большая честь торжественно вручать глобальную премию по исламским финансам. (…) Исламское финансирование превратилось в быстрорастущую индустрию в мире. Его годовой оборот превысил $2 трлн и за последние 10 лет вырос в 3 раза. Планируется, что к 2020 году этот показатель достигнет $3 трлн. Сегодня услуги исламских финансовых институтов не ограничиваются исламскими государствами. Их работа распространяется на Великобританию, Японию, США, Францию, Австралию, Индию. 100 лучших банков мира открыли в своих структурах элементы исламского финансирования», — сказал Н.Назарбаев на церемонии вручения премии в среду.

По его словам, Казахстан является лидером по внедрению исламского финансирования в регионе СНГ и Центральной Азии с 2009 года.

«В настоящее время в Казахстане в сфере банковского страхования, лизинга работают ряд исламских финансовых институтов. (…) В Казахстане был создан первый исламский банк Al Hilal. В 2012 году Банк развития Казахстана впервые выпустил исламские облигации сукук. В настоящее время успешно реализованы облигации в сумме 240 млн малазийских рингитов. В 2018 году планируется выпустить (в объеме – КазТАГ) до $3 млн государственных исламских независимых ценных бумаг сукук», — отметил глава государства.

Он напомнил, что Казахстан тесно работает с Исламским банком развития, который является главным стратегическим партнером в развитии исламского финансирования и банкинга в стране.

«Сегодня из числа банковских займов в Казахстане реализованы 23 проекта на сумму $500 млн, планируется реализовать 12 новых проектов на сумму $900 млн», — уточнил Н.Назарбаев.

«Для нас важно проведение сегодняшнего мероприятия. Объединение участников глобального финансового рынка является эффективным инструментом международного сотрудничества. Сегодняшняя церемония вручения премии выявит лидеров разных направлений исламского финансирования. Это окажет вклад в дальнейшее развитие финансовых услуг. Учредителю глобальной премии я выражаю благодарность за решение о проведении церемонии в нашей стране», — заключил президент.

В свою очередь глава Джибути рассказал, какие преобразования в его стране предшествовали получению высокой награды.

«Это большое признание для моей страны. Эта награда является результатом многолетней усердной работы с госучреждениями, частными инвесторами, бизнесменами… Мы провели важные реформы, которые позволили осуществить глубокую трансформацию нашего финансового сектора. И финансовый сектор нашей экономики начал прогрессировать», — подчеркнул он.

Напомним, в 2014 году в рамках 10-го Всемирного исламского экономического форума состоялась церемония награждения президента РК Н.Назарбаева премией GIFA в индивидуальной номинации «Глобальный лидер в области исламских финансов». Награда присуждена за большие достижения в развитии и продвижении исламского рынка на региональном и международном уровне.