Национальный банк продемонстрировал свои незаурядные способности по удовлетворению насущных проблем граждан, выпустив монету благополучия. То, чего не может дать ни местная знать, простите… власть, ни правительство, способен, как оказалось, удовлетворить главный банк страны

Нацбанк РК, похоже, поддался эзотерическим чарам, выпустив на излете августа так называемую монету благополучия.

Когда в практике не помогают действия, обоснованные денежно-кредитными теориями, инвестиционными и другими политиками, можно прибегнуть и к таким псевдо-научным фишкам.

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Выстрел оказался самым точным, в висок. Публика, которая не особенно до этого внимала самому главному банку страны, и практически пропустила возможность инвестировать в ноты Нацбанка, да и не очень-то расчувствовалась, когда ей предложили завлекательный инструмент в виде золотых слитков, вдруг… поверила. И выстроилась в очередь в нацбанковских филиалах, торгующих монетами разных серий, из различных драгоценных металлов и, соответственно, различной номинальной стоимости: по утрам, в частности, около Алматинского филиала собирается до 70 человек, желающих купить монету благополучия.

Такого ажиотажа, пожалуй, не было с советских времен, когда население, истерзанное своим хронически не удовлетворяемым спросом, часами выстаивало в очередях в универмаги и промышленные магазины, имея холодный расчет купить все равно что-то, что должны «выбросить».

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Но тут народ знает, что покупает. Медальон-оберег, да еще и с номинальной стоимостью 100 тенге. Значит, это не просто побрякушка, а денежка. Дельная вещица.

«В основу графической композиции «Монета благополучия» вошли сразу две важные трактовки символа черепахи в китайской мифологии. Первая – черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая – легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой», — говорится в превью Нацбанка РК.

Далее следует абсолютно четкая трактовка – видимо, для тех, кто еще не научился гуглить: «По преданиям черепаха является символом здоровья и долголетия. Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором он находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье».

Но одного символа мало, надо бы еще что-нибудь, для подкрепления мысли: «По легенде квадрат Ло Шу появился около 2200 лет до нашей эры в Древнем Китае, когда на берег из реки Ло вылезла большая черепаха, на панцире которой был странный узор из точек, упорядочив который обнаружили девять секторов с цифрами, расположенными в определенной последовательности. Причем при последовательном соединении линиями цифр от 1 до 9 получается символ «печать планеты Сатурн», который использовался в древнекитайской магии».

Монетный двор или Нацбанк уверены, что «Этот символ также называется символом девяти императоров. Считается, что он обладает очень мощной защитной силой и в качестве талисмана способен защитить своего хозяина. Как бы Вы ни складывали числа в любом из направлений, Вы всегда придете к сумме, равной 15. Число 15 считается могущественным, так как оно соответствует числу дней в каждом из 24-х циклов китайского солнечного года. Иными словами, это количество дней в лунном цикле – от новой Луны до полной».

В общем, мистическая суть вполне материальной монеты, сделанной из серебра и тантала, определена. Будущим покупателям монеты не нужно особенно ничего делать, только поверить в магию и прийти за покупкой.

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Недавно статкомитет обнародовал веселенькое исследование, с точностью до одного знака после запятой подсчитав, сколько наших сограждан довольны своей жизнью, а сколько нет. Так вот, оказалось, что вполне, можно сказать, счастливы 56,5% казахстанцев.

Цифра впечатляет, учитывая тот факт, что обычно не такое радужное настроение у людей, они вечно чем-то недовольны: общественный транспорт работает плохо, трамваи упразднены, аким и подакимы не прислушиваются к народному мнению, а тут еще кран потек, настали критические дни и чужая кошка сдохла прямо под окном.

Ну, и, конечно, если не сравнивать со статистическим замером годичной давности, когда были удовлетворены своей жизнью 61,2% опрошенных.

Изменения не так критичны, несмотря на значительно упавший уровень реальных доходов населения и беснующуюся инфляцию. Можно даже сказать, что все в ажуре.

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Лайфхак для социологов. Им, испытывающим временные финансовые трудности, ведь их исследования довольно дорогостоящее предприятие, тоже есть где разгуляться. Малобюджетность – почти неисполнимая мечта каждого социолога.

Спрос на магическую монету огромен. Возможно, это означает, что люди, которые стоят очередь за покупкой, не вполне довольны тем, как развиваются события в их жизни. К бабке не ходи. Это раз.

Второе: можно легко спрогнозировать, что количество удовлетворенных жизнью вырастет прямо пропорционально тем, кто приобрел монету и в самое ближайшее время будет более доволен, счастлив и успешен.

Жалко только, что тираж у монеты совсем небольшой – всего 2000 штук будет продано на внутреннем рынке. Впрочем, число осчастливленных людей может быть существенно больше – уже сегодня монета стоимостью 13200 тенге продается как горячий пирожок голодному «планктону», говорят, за 27 000 (!) тенге. А что будет дальше – тут два варианта: либо арифметическая, либо геометрическая прогрессия.

Но зато появится еще и как минимум 500 счастливых поляков, о которых позаботился Монетный двор Польши, собственно, заказавший эту монету…

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Попытала и я свое счастье – купить эту монету через интернет. 1 сентября зашла в интернет-магазин Нацбанка. Монеты в наличии нет. Так что социологам еще один лайфхак: количество не удовлетворенного спроса можно трактовать как не удовлетворенных своей жизнью граждан.

И лайфхак для тех, кто жизни уже не представляет без этой монеты. Найдите качественное изображение на сайте главного банка страны, распечатайте и повесьте в рамочке в красный угол. Дешево и сердито. Будет «работать» не хуже, чем сама монета.

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