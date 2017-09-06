Нацбанк РК, похоже, поддался эзотерическим чарам, выпустив на излете августа так называемую монету благополучия.
Когда в практике не помогают действия, обоснованные денежно-кредитными теориями, инвестиционными и другими политиками, можно прибегнуть и к таким псевдо-научным фишкам.
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Выстрел оказался самым точным, в висок. Публика, которая не особенно до этого внимала самому главному банку страны, и практически пропустила возможность инвестировать в ноты Нацбанка, да и не очень-то расчувствовалась, когда ей предложили завлекательный инструмент в виде золотых слитков, вдруг… поверила. И выстроилась в очередь в нацбанковских филиалах, торгующих монетами разных серий, из различных драгоценных металлов и, соответственно, различной номинальной стоимости: по утрам, в частности, около Алматинского филиала собирается до 70 человек, желающих купить монету благополучия.
Такого ажиотажа, пожалуй, не было с советских времен, когда население, истерзанное своим хронически не удовлетворяемым спросом, часами выстаивало в очередях в универмаги и промышленные магазины, имея холодный расчет купить все равно что-то, что должны «выбросить».
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Но тут народ знает, что покупает. Медальон-оберег, да еще и с номинальной стоимостью 100 тенге. Значит, это не просто побрякушка, а денежка. Дельная вещица.
«В основу графической композиции «Монета благополучия» вошли сразу две важные трактовки символа черепахи в китайской мифологии. Первая – черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая – легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой», — говорится в превью Нацбанка РК.
Далее следует абсолютно четкая трактовка – видимо, для тех, кто еще не научился гуглить: «По преданиям черепаха является символом здоровья и долголетия. Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором он находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье».
Но одного символа мало, надо бы еще что-нибудь, для подкрепления мысли: «По легенде квадрат Ло Шу появился около 2200 лет до нашей эры в Древнем Китае, когда на берег из реки Ло вылезла большая черепаха, на панцире которой был странный узор из точек, упорядочив который обнаружили девять секторов с цифрами, расположенными в определенной последовательности. Причем при последовательном соединении линиями цифр от 1 до 9 получается символ «печать планеты Сатурн», который использовался в древнекитайской магии».
Монетный двор или Нацбанк уверены, что «Этот символ также называется символом девяти императоров. Считается, что он обладает очень мощной защитной силой и в качестве талисмана способен защитить своего хозяина. Как бы Вы ни складывали числа в любом из направлений, Вы всегда придете к сумме, равной 15. Число 15 считается могущественным, так как оно соответствует числу дней в каждом из 24-х циклов китайского солнечного года. Иными словами, это количество дней в лунном цикле – от новой Луны до полной».
В общем, мистическая суть вполне материальной монеты, сделанной из серебра и тантала, определена. Будущим покупателям монеты не нужно особенно ничего делать, только поверить в магию и прийти за покупкой.
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Недавно статкомитет обнародовал веселенькое исследование, с точностью до одного знака после запятой подсчитав, сколько наших сограждан довольны своей жизнью, а сколько нет. Так вот, оказалось, что вполне, можно сказать, счастливы 56,5% казахстанцев.
Цифра впечатляет, учитывая тот факт, что обычно не такое радужное настроение у людей, они вечно чем-то недовольны: общественный транспорт работает плохо, трамваи упразднены, аким и подакимы не прислушиваются к народному мнению, а тут еще кран потек, настали критические дни и чужая кошка сдохла прямо под окном.
Ну, и, конечно, если не сравнивать со статистическим замером годичной давности, когда были удовлетворены своей жизнью 61,2% опрошенных.
Изменения не так критичны, несмотря на значительно упавший уровень реальных доходов населения и беснующуюся инфляцию. Можно даже сказать, что все в ажуре.
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Лайфхак для социологов. Им, испытывающим временные финансовые трудности, ведь их исследования довольно дорогостоящее предприятие, тоже есть где разгуляться. Малобюджетность – почти неисполнимая мечта каждого социолога.
Спрос на магическую монету огромен. Возможно, это означает, что люди, которые стоят очередь за покупкой, не вполне довольны тем, как развиваются события в их жизни. К бабке не ходи. Это раз.
Второе: можно легко спрогнозировать, что количество удовлетворенных жизнью вырастет прямо пропорционально тем, кто приобрел монету и в самое ближайшее время будет более доволен, счастлив и успешен.
Жалко только, что тираж у монеты совсем небольшой – всего 2000 штук будет продано на внутреннем рынке. Впрочем, число осчастливленных людей может быть существенно больше – уже сегодня монета стоимостью 13200 тенге продается как горячий пирожок голодному «планктону», говорят, за 27 000 (!) тенге. А что будет дальше – тут два варианта: либо арифметическая, либо геометрическая прогрессия.
Но зато появится еще и как минимум 500 счастливых поляков, о которых позаботился Монетный двор Польши, собственно, заказавший эту монету…
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Попытала и я свое счастье – купить эту монету через интернет. 1 сентября зашла в интернет-магазин Нацбанка. Монеты в наличии нет. Так что социологам еще один лайфхак: количество не удовлетворенного спроса можно трактовать как не удовлетворенных своей жизнью граждан.
И лайфхак для тех, кто жизни уже не представляет без этой монеты. Найдите качественное изображение на сайте главного банка страны, распечатайте и повесьте в рамочке в красный угол. Дешево и сердито. Будет «работать» не хуже, чем сама монета.
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