Биткоин, и все этим сказано

Капля в море мировой финансовой системы – биткоины и похожие криптовалюты – начинают серьезно волновать денежные рынки

Сводки с криптобирж напоминают боевые. Криптовалюта ведет наступление по всем фронтам – она завоевывает все больше стран, все больше умов начинают размышлять над этим феноменом. На одной из криптобирж биткоин достиг и даже превысил фантастически высокую психологическую отметку — $5 тыс., хотя еще недавно падал и затем находился в стадии коррекции.

Все больше стран начинает думать о том, что за криптовалютой все наше будущее. Например, президент РК Нурсултан Назарбаев предложил создать единую криптовалюту в мире, кроме прочего, обеспечить ее реальными активами – абстрактного доверия к ней очень мало.

Что думают по этому поводу эксперты финансовых рынков? На вопросы Интернет-газеты ЗОНАКЗ отвечают аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын и старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

– Какие страны официально признали криптовалюту? Каковы ваши прогнозы в отношении ее дальнейшего признания?

Леонид Делицын : Биткоин редко запрещают полностью, хотя встречается и такое – либо в странах, где есть угроза лавинообразного возведения и обрушения финансовых пирамид (Бангладеш), либо там, где государство обеспокоено возможностью государственного переворота с участием иностранных инвесторов или, скажем, быстрой легализации большой выручки от наркотиков (ряд стран Латинской Америки). Наоборот, в странах, которые не опасаются переворотов и наркоторговцев, но хотели бы немного подогреть экономику или восстановить привлекательность финансового сектора, биткоин популярен. Скажем, в Швейцарии биткоин рассматривают как обычную иностранную валюту. Правовой статус криптовалют, как правило, очень трудно выяснить, и можно трактовать по-разному. В Японии биткоин признан законным платежным средством. В Германии — разрешен в качестве расчетной денежной единицы. В Китае операции с биткоином запрещены банкам, хотя разрешены для физических лиц, и процветает майнинг. В России его статус пока не определен.

Роман Ткачук : Пока криптовалюты признаны лишь в ряде азиатских государств. В Японии биткоин официально признан платёжным средством. Ожидается, что аналогичный статус криптовалюты скоро получат в Корее, Индии и Малайзии. Сингапур пошёл по пути признания криптовалют активом, соответственно доход по ним облагается налогом. Тенденция постепенного признания криптовалют продолжается. Главный вопрос – какую позицию займут власти США и европейских стран, пока они хранят молчание по этому вопросу.

– Не угрожает ли факт существования криптовалюты традиционным денежным системам?

Леонид Делицын : Безусловно, если все решат держать сбережения в криптовалютах, то популярность традиционных валют упадёт. Опасность, что пенсионеры, которые, получат свои пенсии в традиционных, потерявших стоимость, деньгах, которые печатает казначейство, освоят киберотмычки или пойдут брать приступом криптобиржи – вполне реальна. Пока что стоимость всех выпущенных биткоинов не превышает 100 миллиардов долларов, а поскольку выпуск этой валюты ограничен, то большой угрозы традиционным деньгам она не представляет. Что касается криптовалют, которых может быть выпущено больше, то неясно, сумеют ли они вообще стать популярными.

Роман Ткачук : На текущий момент криптовалюты – эта капля в море мировой финансовой системы. Суммарная стоимость всех криптовалют составляет менее 1% капитализации американского фондового рынка. Но будущее у криптовалют есть, в некоторой степени они альтернатива всей текущей финансовой системе. В этом отношении их можно сравнить с золотом. В перспективе биткоин, на мой взгляд, может стать мировой резервной валютой.

– Представляет ли опасность инвестирование в криптовалюту – когда конкретные денежные знаки конвертируются в абстрактные монеты, не имеющие обеспечения?

Леонид Делицын : Безусловно, инвестиции в криптовалюту являются высокорисковыми – приблизительно в той же степени, в какой инвестиции в финансовые пирамиды.

Роман Ткачук : Действительно, у криптовалют нет обеспечения, которое “можно потрогать”, они обеспечены уникальностью построенной системы и перспективностью технологии блокчейн. Нет никаких гарантий, что популярная на текущий момент у инвесторов криптовалюта будет также популярна через 1-2-5 лет. Впрочем, высокая волатильность компенсируется потенциально высокой доходностью.

– Проявляют ли интерес к криптовалюте известные инвестиционные фонды и инвесторы?

Леонид Делицын : Фонды и инвесторы, которые торгуют криптовалютами не являются тайными, и не прячут своих имён. Например, основатель фонда Russian Ventures, интернет-предприниматель Евгений Гордеев опубликовал цикл статей в прессе, где обосновывает использование криптовалют для подъёма экономики в российских регионах.

Роман Ткачук : Интерес со стороны фондов заметен, но массовости пока не наблюдается. Причина в том, что криптовалюты не торгуются ни на одной из крупных мировых бирж, а лишь на электронных площадках – это так называемые криптобиржи.

– Существует ли физическая потенциальная возможность обеспечить криптовалюту конкретными активами?

Леонид Делицын : Создатели биткоина не ставили такой задачи. Однако сейчас идут многочисленные ICO (новый способ привлечения средств от широкого круга инвесторов), где собственную валюту – всевозможные токены, коины и жетоны – выпускают даже не страны, а владельцы небольших бизнесов, которые обеспечивают её строительным песком, залогами за недвижимость, рекламными баннерами и контекстными объявлениями и т.п.

Роман Ткачук : Такая физическая возможность есть. Но вопрос – кто возьмёт на себя это обеспечение и с какими целями? Прибыль такая операция для обеспечителя не принесёт, а если по тем или иным причинам система испытает проблемы, он понесёт существенные потери.

– Имеет ли какое-либо значение то, где, в какой стране физически находится большинство узлов биткоина? Какие это может иметь последствия для криптовалюты и ее роли в финансовой системе?

Леонид Делицын : Как и в любой распределённой системе, география узлов определяющей роли не играет.

Роман Ткачук : Теоретически, с точки зрения построенной системы, физическая география узлов биткоина не должна иметь значения. Но отметим, что у биткоина есть узкое место – если 51% узлов будет контролировать один человек или группа лиц они смогут влиять на подтверждение транзакций.

– Имеет ли какие-то перспективы, на ваш взгляд, предложение Н.Назарбаева создать единую криптовалюту в мире?

Леонид Делицын : Поскольку речь фактически идёт о добровольном отказе государств от самостоятельного выпуска валюты, на этом пути, энтузиастов, скорее всего, ждут те же проблемы, с которыми столкнулись страны, которые используют евро. Будут выигравшие и проигравшие, и потери будут не менее болезненными, чем, скажем, в случае Греции. Однако пока государства медлят, инициативу перехватывают частные предприниматели. К тому моменту, когда государства до чего-то договорятся, некоторые кибервалюты могут стать фактическим стандартом, и неясно, будет ли предлагаемый Назарбаевым “пул центральных банков” играть какую-либо роль в процессе.

Роман Ткачук : Криптовалюты не регулируются, поэтому любая из них имеет общемировой статус.

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