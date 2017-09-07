Курс тенге к доллару сохранится на текущем уровне, если не ослабнет российский рубль — Нацбанк

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Курс тенге по отношению к доллару США сохранит свои позиции, если российский рубль не превысит 59-60 за $1, сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

«Курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже $50 за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции», — говорится в распространенном сообщении.

Как уточняется, с 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 2,6%. Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения. В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Нацбанка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса, утверждают в Нацбанке.

«На фоне стабильных фундаментальных факторов, определяющих курс национальной валюты в среднесрочной перспективе (цены на нефть и курсы валют в странах — торговых партнерах), негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов», — подчеркивается в сообщении.

Между тем, как отмечается, Нацбанк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом.

«В августе объем нетто-интервенций Нацбанка составил $70 млн. В первой неделе сентября Нацбанк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Данные по итогам месяца будут опубликованы в начале октября», — указано в сообщении.

«5-6 сентября ситуация с курсом тенге стабилизировалась», — заверил регулятор.